«El pueblo condena» a la Manada

«Vivo en un país en el que no se considera agresión sexual que cinco hombres me metan de noche en un portal, agarrándome de las muñecas, cuando estoy en estado de embriaguez, aprovechando su evidente superioridad física y numérica». Así comenzó el manifiesto que escuchaban más de medio millar de personas ante la Subdelegación del Gobierno de Soria en una manifestación convocada en todas las ciudades de España para mostrar el rechazo a la condena por abuso sexual y no por agresión emitida por la Audiencia Provincial de Navarra contra el grupo conocido como la Manada, acusado por la Fiscalía y la acusación particular de violación.

La movilización «contra las agresiones machistas y la justicia patriarcal» quiso dejar claro que «si la justicia los absuelve, el pueblo los condena», en clara repulsa a lo sucedido en el juicio celebrado en Pamplona, donde ocurrieron los lamentables hechos protagonizados por estos cinco jóvenes, condenados a nueve años de cárcel, frente a los 20 que solicitaba el fiscal.

«Tengo que gritar mucho, patalear una barbaridad y oponer toda la resistencia física que mi cuerpo me permita para que me hagan daño. Para que se note después. Sangre, moratones y alguna fractura, como mínimo», recogía el manifiesto, poniendo de relieve la disconformidad de los presentes con una justicia que las consignas calificaban de «mierda».

Al grito de lemas de apoyo para la joven que denunció la violación, con consignas como «nosotros sí te creemos», «Andrea, estamos contigo», «minifaldas sí, violadores no» o «que viva la lucha de las mujeres», los asistentes a la manifestación portaron carteles recalcando mensajes como «no es no», «si te resistes te matan y si no no es violación» o «no es abuso, es violación», en el transcurso de una marcha que discurrió desde la plaza Mayor y hasta la Subdelegación del Gobierno para leer un manifiesto y a continuación marchar hacia la plaza de San Esteban.

Por otro lado, la Plataforma feminista ha convocado a una huelga general estudiantil el próximo 10 de mayo.