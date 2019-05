«El sistema que hemos tenido no ha dado resultado en Soria»

La PPSO concurre a los comicios autonómicos con ilusión de debutante, aunque detrás de las siglas hay mucha experiencia en política provincial. La almarceña Ascensión Pérez encabeza una lista en la que ‘Soria’ aparece en el nombre del partido y en cada una de sus propuestas. El objetivo lógicamente no es ganar las elecciones, pero sí ser determinantes para poder gobernar, siempre y cuando el elegido se comprometa a asumir las demandas de la provincia.

Pregunta.- ¿Pasar de lo local a lo autonómico supone un reto?

Respuesta.- Así es. Yo he tenido responsabilidades políticas allá donde me han dado confianza los ciudadanos. Por eso he ostentado varios cargos a nivel local y en la Diputación. Y sí, es un nuevo reto que asumo con mucha ilusión. La ilusión de formar parte de un proyecto, el de la PPSO. Es un partido que creo conveniente y necesario en Soria puesto que el sistema que hemos tenido hasta ahora no ha dado resultado en Soria. Es un proyecto que nace en Soria y en cuyos estatutos fundacionales la principal causa y motivo es defender los intereses de Soria y de los sorianos. Este partido está diseñado para intentar ser llave en las administraciones.

P.- Suena a partido quizás no nacionalista pero sí provincialista. ¿Cómo se debe sentir un castellano y leonés ante la PPSO?

R.- Nosotros no somos independentistas. Provincialista evidentemente, pero independentistas nunca. Estamos orgullosos de ser ciudadanos españoles y castellanos y leoneses y de pertenecer a esta Comunidad. Pero desde luego de lo que no estamos orgullosos es del trato discriminatorio que ha sufrido siempre Soria. Ha habido momentos de crisis, complicados, pero lo que no es concebible es que en esos momentos a otras provincias de nuestra Comunidad les hayan llegado muchos fondos, mucho dinero, y a Soria no.

Ponemos el caso del hospital de Burgos. Recibió 1.000 millones de euros de inversión más otros 500 para acabar añadidos y para que a Soria lleguen a nuestro hospital en total 80 millones de euros tienen que pasar décadas. Creo que ese trato no es de justicia, no es solidario y no nos lo merecemos los sorianos. Si hablamos de infraestructuras, de carreteras autonómicas por ejemplo, la Ágreda–Almazán se convertiría en eje vertebrador Madrid–Navarra. Está comprometida desde hace más de una década en presupuestos de la Junta y no ha llegado nunca. Pero sí que se ha hecho la León–Burgos.

P.- ¿Esto ha generado cierta desafección del soriano hacia Castilla y León o su capital?

R.- Desde luego, con el modelo que tenemos cada día nos cuesta más creer.

P.- ¿Por qué?

R.- Podemos hablar sobre todo de los pilares fundamentales, de aquello que afecta a los ciudadanos de primera mano, como defender la sanidad. Sabemos que 3.200 sorianos tienen que salir de Soria para ser atendidos de diferentes especialidades o de ciertas operaciones quirúrgicas. Sabemos que muchas familias tienen que poner fondos. Sabemos que faltan especialidades y especialistas. No dudamos de su profesionalidad, pero faltan.

Si hablamos de la educación, lo mismo. Claro, es complicado cuando cada año tenemos menos niños. Es la pescadilla que se muerde la cola. En Soria haría falta ofertar más carreras universitarias, hacer atractivo un campus donde pueda venir gente de fuera, donde demos la opción a nuestros jóvenes de quedarse en Soria a cursar sus estudios. Necesitaríamos volcarnos totalmente en políticas de empleo con esta provincia. Sabemos que si no hay trabajo no puede haber vida. La población va donde hay servicios pero también donde hay trabajo. En este sentido, la Junta también ha olvidado muchos aspectos.

P.- Con la aspiración de ser llave de Gobierno ¿algún partido ya les ha cortejado?

R.- No, a fecha de hoy no. Pero estoy convencida de que cualquier partido tiene que coincidir en lo que yo acabo de decir, porque son reivindicaciones que hacen miles de sorianos. Eso lo pudimos ver en esa manifestación que convocó muy acertadamente la plataforma Soria Ya en Madrid.

P.- ¿En que punto ideológico está la PPSO?

R.- Es un partido de centro reformista. Además, como su único fin es la defensa de los intereses de Soria y de los sorianos está abierto a cualquier persona que tenga ganas de trabajar por Soria. Además, estamos muy contentos porque ha crecido y cada día va sumando más personas.

P.- Entre las cabezas de lista por Soria a las Cortes la mayoría son mujeres rurales ¿Son las que están tirando del carro?

R.- No somos ni mejores ni peores, ni queremos ser ni más ni menos en igualdad de derechos y oportunidades a los hombres. Las personas tienen que demostrar el mérito y la capacidad. Pero dicho esto, en el medio rural sobre todo les ha costado mucho más salir adelante que a los hombres. A esas mujeres hay que ayudarles. Sabemos que las mujeres son las que fijan población en el medio rural. Sabemos que allá donde no hay mujeres, el medio rural desaparece. Creo que hay que hacer políticas de igualdad de derechos, de oportunidades y para cerrar la brecha salarial para poder llevar a la mujer al lugar que le corresponde: Ni más ni menos que la igualdad de oportunidades con el hombre.