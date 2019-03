No es ningún secreto que las elecciones lubrican obras públicas y promesas. La Autovía del Duero (A–11) no es una excepción y los dos tramos más avanzados en su vertiente soriana se sincronizan con las elecciones para su apertura. Hace 14 años y tres meses que se puso en servicio el único tramo de esta infraestructura en Soria, la Variante de El Burgo de Osma, y que ahora coincidan un par de ellos con los comicios no parece casual.

De hecho, es difícil encontrar trabajadores entre la capital y El Burgo de Osma fuera de estos tramos. Los que tienen su puesta en marcha prevista a medio plazo están sin apenas máquinas ni trabajadores. Los esfuerzos se concentran en llegar a tiempo con el tramo Santiuste–Variante de El Burgo (el más avanzado y que presumiblemente llegará para las generales) y el La Mallona–Venta Nueva (ya en fase de remate para llegar a las municipales y autonómicas).

A finales de 2017 desde el PP soriano se garantizó que ambos tramos abrirían durante el pasado 2018. La moción de censura y el consiguiente cambio de Gobierno en Moncloa hizo que se replanteasen los plazos. En septiembre se conoció que la empresa encargada del La Mallona–Venta Nueva, Collosa, había frenado la ejecución. Poco después el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, afirmó que los dos tramos más avanzados no se abrirían hasta entrados en la inminente primavera.

El PP denunció entonces lo que a su juicio era una ralentización con fines electorales, si bien hasta entonces sólo estaban en el horizonte comicios municipales, autonómicos, europeos y, de forma indirecta, el gobierno de la Diputación. La reciente convocatoria de elecciones generales ha hecho que diverjan los objetivos y, con ello, que el ritmo de avance de ambos tramos sea distinto en función de la fecha de apertura deseada.

Según pudo comprobar este medio a pie de obra, el primer tramo soriano de la infraestructura, entre Los Rábanos y La Mallona, sigue siendo una entelequia. El proyecto se aprobó pero sigue sin salir a licitación. Debería conectar la salida de la capital por la A–15 (hacia la A–2, Madrid–Barcelona) con la Autovía del Duero, pero no se ha movido una piedra.

Ya a más de 20 kilómetros de la ciudad el tramo La Mallona–Venta Nueva sí presenta actividad y se perfila para ser puesta en servicio de cara a las municipales y autonómicas. Desde el inicio se observa que ya está instalado el quitamiedos izquierdo en sentido Soria o cómo la capa de rodadura está en perfecto estado, dado que pululan sobre ella coches y furgonetas de las obras con total normalidad.

Un poco más adelante se observan todas las instalaciones de desagüe en perfecto estado y los taludes compactados, sin marcas de que haya llovido excesivamente desde su preparación. De hecho, cerca de la gasolinera se trabaja precisamente en adecentar ya los laterales, algo que no tendría sentido si la apertura se demorase en exceso por la degradación que supondrían las malas hierbas o las escorrentías.

A simple vista se observa que falta señalización horizontal y vertical y tres cuartas partes de los quitamiedos. La actividad no es febril y la maquinaria pesada apenas luce en un par de puntos –lo gordo está hecho– pero no resulta descabellado pensar que las pequeñas cuadrillas y el movimiento pueden poner mayo como horizonte.

En el tramo Venta Nueva–Santiuste, uno de los que no llegan a las elecciones ni por asomo, la actividad decae de forma abrupta. En el alto del Temeroso, el puerto más conflictivo del trazado, los tubos de obra yacen sobre el suelo y la vegetación ha vuelto a crecer sobre parte de la plataforma más o menos explanada. Sólo abajo, en la zona de Torreblacos, se observa cierto movimiento en el puente largo y se atisban un par de siluetas en el corto. En todo caso, nada que permita afirmar que el impulso a la A–11 vaya más allá de los tramos al alcance de la mano. O de la urna.

Según se acerca el desvió a Santiuste y comienza el tramo que lleva hasta El Burgo aparecen señales del tramo más avanzado de todos. Lo primero que salta a la vista son los quitamiedos y, conforme se gana algo de altura, se observa una capa de rodadura impecable. Aparecen camiones con pequeñas grúas acopladas a la caja y furgonetas, dado que ya no hay tierra que mover. Junto a los silos de áridos, en el desvío, más de media docena de dumpers y alguna compactadora dar color al tramo.

De nuevo al inicio de las curvas de Velasco vuelve a aparecer maquinaria y a la salida de esta zona revirada aguardan otros seis camiones de obra de gran tonelaje. Parados, pero presentes. El ritmo de trabajo una vez más no es desbocado, pero hay que tener en cuenta que ya sólo quedan remates. No resulta impensable que en un mes pueda ser el mejor cartel para las elecciones generales.

Los dos últimos kilómetros antes de fundirse con la Variante de El Burgo apenas falta la señalización horizontal. Las señales de límite a 120 kilómetros por hora, los quitamiedos, el vallado perimetral... Todo parece dispuesto para que, ya con escasas labores, se pueda comenzar a rodar sin problema.

A pesar de la sincronización entre la ejecución de las obras y las elecciones, lo cierto es que se trata del avance más destacado en la A–11 soriana. Lo que parece ser una maniobra electoralista es volver a abrir un tramo después de que el único y último, la Variante de El Burgo, se pusiese en servicio el 16 de diciembre de 2004.

Zapatero no había cumplido aún su primer año en el Gobierno. Desde entonces se celebraron comicios nacionales en 2008, 2011, 2015 y 2016 sin que nadie se afanase por poner en servicio tramos de esta infraestructura en Soria. Se ha cambiado dos veces de presidente del Gobierno, una de Papa, una de Rey y cuatro de seleccionador nacional de fútbol sin grandes aperturas en esta autovía así que, al menos, ahora hay un avance.