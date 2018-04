Una elevación de 233 personas deja los empadronados en 39.114

Por fin una buena noticia demográfica. No todo lo amplia que sería deseable, pero que al menos supone un apreciable cambio en relación a lo que ha venido sucediendo en los últimos años: la pérdida o, en el mejor de los casos, el estancamiento de los empadronados. La Junta de Gobierno Local dio ayer el visto bueno a la cifra provisional del Padrón, con la referencia de 1 de enero de 2018. Del acuerdo se desprende que la capital cuenta con 39.114 empadronados. Si se tiene en cuenta el número definitivo a 1 de enero de 2017 resulta que constan 233 personas más.



De esta manera la capital recupera el nivel de los 39.000 empadronados, perdido en 2017. El término no había bajado de esa decena de millar desde 2008, cuando se produjo un considerable estirón. Era un tiempo en el que las consecuencias de la crisis económica todavía no se vislumbraban y que cuando se hicieron patentes con toda su dureza pasaron también factura a una población que, entre el envejecimiento y la marcha a otros territorios, comenzó un casi constante declive desde 2012. Casi continua caída, ya que en 2016 el Padrón constató una elevación de tres personas. Algo inapreciable y cuya definición no puede ser otra que el estancamiento aquel año. Al menos, la cifra se mantuvo.



«No es gran cosa, pero al menos se rompe la tendencia», comentó el alcalde, Carlos Martínez, sobre el alza detectada. Hay que tener en cuenta que el regidor basó la comparación considerando la cifra provisional acordada por la Junta de Gobierno con referencia de 1 de enero de 2017. En aquella ocasión el órgano de Gobierno hizo el cierre temporal con un recuento de 38.957 personas. Así, resulta un incremento de 157. Si el cotejo atiende a la cifra definitiva del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2017 en relación a la anunciada ayer la elevación es más apreciable. Se trata de los mencionados 233 individuos. En uno y otro caso, un cambio en la cuesta abajo de los últimos años.



Habrá que esperar a la conclusión definitiva del Padrón para conocer la cantidad exacta, aunque sí parece claro que la evolución da un respiro a la sangría de los últimos tiempos. Hay que tener en cuenta que los datos provisionales suelen elevarse un poco en relación al que luego dará por bueno el INE.



A pesar de la elevación que recupera la marca de los 39.000 empadronados, la situación sigue siendo delicada. Y es que desde 2012 los empadronados en la capital han descendido en nada menos que un millar. Fue con el dato correspondiente al 1 de enero de 2012 cuando el término alcanzó el máximo el Padrón, después de superar por primera vez las 40.000 personas. Nada menos que 40.147 contabilizó el INE entonces, un estado alcanzado tras una trabajosa progresión en la que al menos desde 2000 no se habían conocido descensos.



Pero esta marcha se truncó con la crisis. Ya en 2013 los empadronados habían experimentado una fuerte reducción, hasta los 39.753. Algo más atenuada fue la caída en el ejercicio siguiente, con 39.516. En 2015 el Padrón se colocó al filo de los 38.000, con 39.168. Y no bajó hasta ahí debido a una insuficiente subida de tres personas en 2016. Lo hizo en 2017.



Mientras el INE desglosa los datos, es previsible que a pesar del alza no haya cambiado una tendencia clara: el envejecimiento. Si se toma la entrada de 1 de enero del año pasado, resulta que desde el punto de vista de la población juvenil el entorno es similar al de 2007, con cerca de 1.400 jóvenes menos. Las personas con edades comprendidas entre 14 y 34 años sumaban 10.698, según la elaboración de los datos del INE de 2017.



El siglo comenzó en la capital con poco más de 34.000 empadronados, que subieron a los 35.000 en 2002, una decena de millar que ahí se quedó, con subidas constantes, hasta el cambio de dígitos en 2005. Que no pasó por el escalón de los 36.000, sino que saltó directamente a los 37.000. En 2008 se sobrepasó el listón de los 39.000, en una base que siguió progresando hasta el máximo de 2012.