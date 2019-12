Elsa remite pero Duero, Ucero, Tera y Revinuesa siguen en alerta

La borrasca Elsa baja hoy el nivel de alerta por viento a amarillo y a partir de media tarde, de hecho, desaparecen las alertas y se reduce la probabilidad de lluvias. Sin embargo, ayer todavía hubo desbordamientos y numerosos ríos en alerta naranja e incluso el Revinuesa saltó a roja. De todos los puntos de control de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en la provincia, sólo una no hizo saltar las alarmas, la de Almazán.

El Duero a su paso por Garray, el Tera en la cercana zona de Tardesillas, el Revinuesa a su paso por la localidad que le da nombre y el Ucero en Osma estaban muy por encima de lo esperado y en algunos casos fuera de su cauce. De hecho, otros cursos de agua menores también bajaban en régimen torrencial, como el caso del humilde Remonicio por los pinares de Vinuesa.

La tensión fue especialmente alta en la noche del viernes al sábado de Molinos de Duero y Salduero. Según confirmaron en ambas localidades, el agua llegó a salirse del cauce. Aunque no causó daños de excesiva gravedad mantuvo en jaque a los vecinos. El alcalde de Salduero, Guillermo Abad, explicó que «bajó pero volvió a subir», manteniendo en vilo a la población pero por suerte sin alcanzar sus cotas máximas. Ayer por la mañana había vuelto a bajar, pero «mientras siga lloviendo no podemos estar tranquilos».

En Vinuesa el regidor municipal, Juan Ramón Soria, confirmó a mediodía que el viernes la situación se había llegado a complicar bastante, pero que en ese momento parecía recuperarse cierta normalidad. No obstante la meteorología se empeñó en no dar tregua, el Revinuesa pasó de 30 a 37 metros cúbicos por segundo y la alerta naranja se elevó a roja a primera hora de la tarde.

«Hay agua por todos los lados, incluso se fue al suelo el muro de una finca». En el valle del Remonicio y el Revinuesa «menos mal que se canalizaron, porque si no habríamos tenido problemas en el pueblo». Incluso en determinados puntos las escolleras se vieron laminadas por el agua. Al cierre de esta edición la CHD marcaba una tendencia del caudal a la baja.

También se esperaba que siguiese creciendo el Ucero, esta vez en alerta naranja. Estos días atrás rondaba los diez metros cúbicos por segundo a su paso por Osma. Tras la jornada de ayer y la del viernes se acercó a los 85 metros cúbicos por segundo aunque parecía estabilizarse. En todo caso, ocho veces más caudaloso que al principio de la semana.

En el entorno de Garray el problema tuvo dos nombres, Duero y Tera, si bien parecía que los desbordamientos remitirían en breve. En el caso del Duero, de 2.00 a 12.00 horas de ayer se mantuvo por encima de los 100 metros cúbicos por segundo cuando empezó la semana con unos contenidos seis metros cúbicos por segundo a su paso por Garray. Conforme avanzó el día fue descenciendo el pico y al cierre de esta edición ya estaba en sólo 80.

El Tera, en la cercana Tardesillas, siguió una evolución similar. Los 3,5 metros cúbicos por segundo hace unos días pasaron a ser casi 76 a primera hora de ayer. El caudal bajó a mediodía hasta estabilizarse no muy lejos de los 60. No obstante aquí la previsión seguía yendo al alza, un detalle poco tranquilizador. En todo caso, prudencia junto a todos los cauces sorianos.

ALERTA POR VIENTO

Los fuertes vendavales, por encima de 100 kilómetros por hora, trajeron complicaciones tanto a la capital como a la provincia. Incluso hubo carreteras cortadas después de que las rachas tirasen árboles sobre las calzadas. Los bomberos de San Esteban de Gormaz y Almazán tuvieron que movilizarse.

Según señalaron fuentes de Diputación, sólo en la zona de la Ribera los árboles tumbados por el viento cortaron accesos a Vadillo, La Olmeda, Muñecas y Villálvaro. También hubo avisos en Muriel, Boos y Navaleno.

En la capital hubo escenas cuando menos llamativas. En Mariano Granados hubo veladores volcados y arrastrados por el suelo, una pequeña crecida en el Soto Playa, y los paraguas rotos fueron comunes en las papeleras. No obstante, quienes tuvieron la tarde movida fueron los bomberos.

Uno de los grandes sustos ocurrió en Camaretas. Volaron algunas piezas de la cúpula y, como en anteriores ocasiones cayeron restos dentro, se optó por cerrar la zona de cines y restaurantes por precaución. Ni hubo incidencias dentro ni mucho más que lamentar, pero la gran afluencia hizo que fuese la comidilla del día.

En total los Bomberos de la capital atajaron 25 incidentes relacionados con el viento y el agua de los que siete tuvieron lugar en la provincia y el resto en la ciudad. En la mayoría de los casos las salidas fueron por caídas de chimeneas, como en el barrio de Las Casas; caídas de árboles y ramas; cubiertas, en la zona del polígono; chapas en fincas; o algún mupi. Igualmente se hubo que trabajar en la gasolinera de Cadosa tras volarse parte de la cubierta de los surtidores así como reforzar el vallado perimetral en una parcela. También se acudió a la zona de la Tejera para retirar una farola aunque, en este caso, afectada por el golpe de un camión.

Al cierre de esta edición operaban en el kiosko de La Dehesa tras la caída de parte de un árbol y valoraban la retirada del mismo. Actuaron los bomberos del turno de guardia y se ha activado el retén para llegar a las diferentes intervenciones requeridas.

Las mediciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llegaron a los tres dígitos en varios puntos de la provincia. Por ejemplo en El Burgo de Osma el viento sopló a 118 kilómetros por hora, en Lubia a 103 y en la capital, a las 17.50 horas, se alcanzaron los 100 kilómetros por hora. Apenas 20 minutos antes había soplado a 98, por lo que fue un período cuando menos incómodo para estar en la calle. Almazul (97 kilómetros por hora) y San Pedro Manrique (95) se quedaron cerca. Máxima precaución, porque hoy la alerta amarilla por fuertes vientos llega hasta bien entrada la tarde.