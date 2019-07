Emilio del Río: «Sabiendo latín se hace mejor el amor y se hace mejor el humor»

Emilio del Río empieza su libro Latín Lovers con un diálogo de la película La Vida de Brian en la que en una Asamblea del Frente Popular de Judea intentan reafirmar su odio por los romanos, pero el líder se equivoca al preguntar por lo que han hecho los romanos por ellos por la amplia lista de cosas que sale. El riojano con alma soriana en un fervoroso defensor del legado de la cultura y las lenguas clásica, y se ha empeñado en demostrar, de forma divertida, que vivimos permanentemente con ellas sin darnos cuenta.

Pregunta.- ¿Qué han hecho los romanos por nosotros?

Respuesta.- Lo han hecho casi todo, la manera que tenemos de entender el mundo, la vida, de sentir, de pensar, de hacer el humor y el amor. Yo siempre digo que sabiendo latín se hace mejor el amor y se hace mejor también el humor. Dos de la grandes contribuciones son, por un lado, el latín, obviamente, del que vienen las lenguas romances, y, por otro lado, el Derecho que es una de las grandes contribuciones del mundo romano, la idea jurídica de una persona como ciudadana, la igualdad de todos ante la ley, la relación de los ciudadanos con la cosa pública, ahora diríamos el Estado. Pero también les debemos la pasión por el vino, la relación con el toro, que esto en un lugar como Soria es emblemático. Y a los romanos les encantaba el cerdo. Nosotros decimos ahora que del cerdo hasta los andares, bueno pues esta pasión por el cerdo y sus productos también nos viene de los romanos.

P.- Ahora va a resultar que el torrezno se lo debemos a los romanos.

R.- Sin duda. Y el jamón. Eran apasionados del jamón serrano. Y por cierto, los jamones serranos de Hispania eran de los más valorados. Y por la zona de Soria se curaban, hace dos mil años, unos jamones espectaculares.

P.- Pero elude que arrasaron Numancia. ¿Deben pedir perdón por conquistar Europa?

R.- Según el criterio del presidente de México, López Obrador, hay que reescribir la historia. La historia no hay que interpretarla nunca con los ojos y las posiciones ideológicas del presente. Lo que tenemos que hacer es conocer nuestro pasado para tener un mejor futuro. Roma aportó la civilización. Por ejemplo, las calzadas romanas, que eran el internet de la época. La mayor parte de las grandes vías de comunicación de Europa están sobre las calzadas romanas. Y eso es algo que los sorianos tienen que reivindicar. Se tardaba más o menos lo mismo en llegar a Soria hace 2.000 años a través de las calzadas romanas que ahora. En ese punto, los sorianos son gente con mucha paciencia, porque no sé cómo no se rebelan para exigir de una vez la mejora en las comunicaciones.

P.- ¿El español existe porque empezamos a hablar mal el latín?

R.- Las lenguas romances al fin y al cabo son un latín mal hablado, un latín que evoluciona. Pero es curioso, porque a la vez el latín se mantiene durante miles de años. Sigue siendo la lengua de la Ciencia, de la comunicación. Es una de las cosas más resistente que hay en la tierra. Y hay una cosa muy importante y es que el latín, por encima de todo, es divertido. Los romanos se reían de todo y sobre todo de sí mismos, que por cierto es una de las cosas más saludables que hay que hacer.

P.- ¿El siguiente idioma universal será el espanglish? Usted parece fomentarlo en el título de su libro.

R.- El título es una parodia, es una broma, jugamos con latin lover, que según el diccionario es el amante apasionado y latín lovers que son los amantes apasionados del latín y yo quiero pensar que eso les hace también atractivos. El inglés tiene aproximadamente el 60% del vocabulario que viene del latín. La verdad es que teniendo el latín no necesitamos otro idioma universal. Es un idioma en el que todos nos podíamos reconocer perfectamente. Y cada vez que pudiendo utilizar una palabra en español la utilizamos en otro idioma, es como si estuviéramos dando un martillazo al acueducto de Segovia o a un cuadro de Goya, porque forma parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia.

P.- ¿Que haya un espacio de éxito en la radio para hablar del latín y un libro sobre el mismo asunto que se convierta en un superventas indica que no todo está perdido a pesar de las leyes de educación que hacen los políticos?

R.- Claro, hay una demanda de conocimiento y hay motivos para la esperanza. El extraordinario éxito que tiene el programa de radio, con un millón de escuchantes como dice Pepa [Fernández, presentadora de No es un día cualquiera en RNE], y que Latín Lovers vaya por la octava edición es una muestra de que hay una demanda de conocimiento y que además el libro y el espacio de radio juegan con el humor, sobre todo. Yo siempre digo que Latín Lovers es una declaración de humor al latín.

P.- Los romanos también habrán dejado cosas malas...

R.- Claro, no se trata de que hagamos un club de fans de la Roma clásica, si no que establezcamos un diálogo fluido y permanente con el mundo clásico del que viene nuestra lengua, nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de conceptualizar qué es la felicidad, qué es el amor, el humor... Todo, como digo, viene del mundo clásico, por lo tanto se trata de que mantengamos ese diálogo porque nos hará ciudadanos más libres y nos permitirá tener un futuro mejor. Y además es divertido ese diálogo. Dialogar con los clásicos es muy divertido.