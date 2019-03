Los emprendedores se quejan de que no les alquilan locales

El emprendimiento no es fácil cuando no se encuentra dónde desarrollarlo. La concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria, Ana Calvo, reconoció ayer que en dependencias municipales se han recibido quejas de personas que intentan alquilar locales y no lo consiguen. «Hay espacios vacíos pero cuando tratan de alquilarlos no es posible porque los propietarios no quieren», lamentó la concejala, quien instó a esos titulares de los locales a apoyar el comercio y a los emprendedores que quieren revitalizarlo. «Hay que querer ayudar a la gente», recalcó, en la presentación de la campaña Eurocentrín que promueven FecSoria, Soria Centro y FOES, junto con el Ayuntamiento y Caja Rural de Soria.

Las quejas han llegado hasta la Concejalía por parte de emprendedores que quieren iniciar un negocio y aunque encuentran locales vacíos –no hay más que recorrer las calles del centro de la ciudad para dejar constancia de ello–, no están en el mercado.

A ello se suma un elevado coste de dichos locales, señaló Calvo. «Desde la Concejalía nos gustaría que los precios fueran más asequibles», por lo que hizo un llamamiento a los propietarios de los mismos para que favorezcan esa renta y así se dé opción a quienes desean abrir un nuevo establecimiento. «Vemos que los alquileres son altos», aseguró, a lo que el presidente de Soria Centro, Jesús Muñoz, replicó que «hay de muchos precios». En ese sentido, mencionó locales que están disponibles por «300 euros», en las calles Numancia y Puertas de Pro, aunque no determinó ni las características ni los metros de los mismos.

Muñoz aseguró que «el comercio local es suficientemente moderno y joven», y que a pesar de las amenazas que se ciernen sobre él, como la venta on line o las grandes superficies, son muchos los que apuestan por este tipo de consumo más próximo, «por la tranquilidad, el buen hacer, el surtido espectacular, con unos comerciantes amables».

Calvo recordó que el Ayuntamiento sigue apostando por potenciar el comercio y que recientemente se han aprobado las ayudas de microempresas que buscan contribuir a que se asienten nuevos emprendedores, con un máximo de 2.000 euros de máximo para alquiler o inversión.