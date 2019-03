Una empresa salva el concurso para la construcción de la pasarela

Una única empresa, natural de Jaén, es la única firma que ha presentado oferta al concurso abierto por el Ayuntamiento de Golmayo para la construcción de la pasarela peatonal entre el citado municipio y la capital provincial, según confirmó ayer el alcalde, Benito Serrano. El Consistorio abrirá hoy mismo la oferta con el objetivo de agilizar al máximo el procedimiento y que la obra pueda estar terminada a finales de año.



Según desveló ayer Serrano, en torno a 25 minutos antes de que se cerrara el plazo de presentación de ofertas el Ayuntamiento recibió una propuesta por parte de una firma jienense. No obstante, la cifra de ofertas podría aumentar si hubiera alguna empresa que registrara su proposición antes del fin del plazo en los registros oficiales correspondientes.



El regidor avanzó que hoy mismo está previsto llevar a cabo la apertura de ofertas. Si la empresa cumple con las condiciones se le adjudicará la obra, pero en caso contrario, el Ayuntamiento explicó que se abriría un procedimiento negociado. «Ahora hay que abrir y verificar si cumple con los requisitos establecidos, si no cumple, la ley nos permite entrar en un procedimiento negociado», comentó Serrano. El alcalde de Golmayo explicó que dada la calificación de la obra y sus características apenas ha un centenar de firmas que podían presentarse al concurso. «Tienen que ser empresas de pasarelas y puentes y por el precio solo había 103, no obstante, hemos hablado con firmas del ramo y lo que nos han comentado es que se trata de una obra de pequeña magnitud para las intervenciones que suelen hacer», señaló. Serrano indicó que en el caso de que la oferta presentada no cumpla, ya cuenta con la disposición de alguna otra compañía que estaría dispuesta a levantar la pasarela.



Golmayo pretende «agilizar al máximo» la construcción, y el objetivo es que antes de final de año la intervención esté completada. El presupuesto de licitación de la pasarela asciende a 497.943,91 euros, impuestos incluidos. El plazo de ejecución de la infraestructura es de siete meses, a contar desde la firma del acta de replanteo. Uno de los aspectos más complicados de este proyecto fue encontrar la fórmula para la financiación de la actuación. El acuerdo alcanzado entre Fomento y los ayuntamientos de Soria y Golmayo establece que el ministerio aportará 200.000 euros. El resto del coste se repartirá a partes iguales entre Soria y Golmayo. Asimismo, cabe destacar que en el caso de que haya un sobrecoste, el Ayuntamiento de Soria tendrá que asumir un máximo del 10% del mismo y el resto será aportado por el Ayuntamiento de Golmayo.



La infraestructura está llamada a solucionar los problemas generados por el tránsito de peatones entre ambos municipios, especialmente en la zona del Centro Comercial Las Camaretas. En esa zona se han producido varios atropellos de gravedad en los últimos años.