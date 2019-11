«En el Plan Soria se han abierto líneas para prolongar la agonía»

Se enteró de que iba a presidir la Diputación de Soria horas antes de su investidura, después de que el PP forzara desde Madrid un acuerdo con la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) y Ciudadanos. Gobierna con un tripartito y su principal reto es la despoblación. Defiende instrumentos como el Plan Soria, promovido por la Junta de Castilla y León y la Diputación provincial, contra la despoblación, pero critica su desarrollo, porque cree que muchas de las líneas que se han abierto son solo «para prolongar la agonía».



Pregunta.- No fue presidente por accidente, pero sí por sorpresa. Hasta la víspera se pensaba que iba a haber un gobierno del PSOE con la abstención de Ciudadanos y posiblemente también del PP. Consiguió algo difícil, la confianza del PP de Madrid y de la PPSO, que era la parte más complicada en el pacto. ¿Cómo lo vivió?



Respuesta.- Ese día me lleve dos sorpresas, la primera que el PP podía gobernar la Diputación y, luego, sobre las 7 de la tarde, la sorpresa de la llamada de Madrid depositando en mí la confianza para ser yo el responsable, con lo cual iba a tomar posesión al día siguiente a las 11 de la mañana y fue todo muy rápido. En ese momento sientes una cantidad de sensaciones contradictorias, por un lado, la alegría de que se daba un vuelco a la Diputación y de que realmente muchos proyectos que teníamos veías la posibilidad de llevarlos adelante y esa sensación también de la responsabilidad de cuando llegas a un sitio en el que creo que se pueden hacer muchas cosas.



P.- Tuvo que cambiar el chip en cinco minutos...



R.- Sí, yo además estaba aquí, en la Diputación a las siete de la tarde aproximadamente, y recibí una llamada de Teodoro [García Egea, secretario general del PP]. Primero recibí otra, pero luego fue Teodoro el que me llamó, simplemente para preguntarme si estaba dispuesto y le dije que sí.



P.- ¿El hecho de que el PP de Soria estuviera pensando en otra cosa y usted recibiera la confianza de Madrid y el visto bueno de la PPSO ha provocado algún recelo en la provincia?



R.- No, yo creo que el PP no estaba pensando otra cosa. Tengo constancia de que el PP estaba explorando esta vía.



P.- ¿Está usted en el medio de las tensiones entre Soria-Madrid-Valladolid, que se han manifestado, por ejemplo, en la elaboración de listas electorales y en el fallido pacto con la PPSO para las generales que quería Madrid?



R.-Tensiones hay en todos los partidos. Javier Maroto contestó aquí el otro día que las listas corresponden por estatutos a la Dirección nacional y esta ha tomado un camino. Sí que es cierto que la dirección provincial, a través de la prensa, salió manifestando que habrá luego que pedir responsabilidades por los resultados electorales a quien haya sido. Pero tenemos que distinguir lo que son los diferentes órganos del partido, por un lado la presidencia con sus políticas a nivel de dirección, por otro lado los que somos alcaldes en nuestros ayuntamientos y por otro lado la Diputación, que creo que se tiene que quedar al margen de todas las guerras políticas, porque aquí somos tres grupos y sí traemos las guerras políticas de fuera a la Diputación esto sería ingobernable. La clave del éxito de la Diputación es dejar fuera todas las guerras, que ocurrirá todo lo que tengo que ocurrir, pero ocurrirá fuera.



P.- ¿Cómo ve al partido en Castilla y León ante las elecciones generales?



R.-Lo haría extensivo a nivel nacional. A pesar de haber visto la encuesta del CIS, creo que el PP va a experimentar una subida importante, también en Castilla y León. En Soria yo me conformaría casi, casi, con los resultados de la vez anterior, pero veo que la encuestas nos dan tres senadores, pues habrá que pelear por el tercer senador. El diputado nacional nadie lo cuestiona.



P.- ¿Le habría parecido bien una abstención del PP para que gobernara Pedro Sánchez y evitar la repetición de elecciones?



R.- A nivel nacional es muy complejo esto. Darle un gobierno al PSOE sin ninguna contraprestación tampoco lo veo. Sí que creo que llegará el día, que a lo mejor hoy en España no estamos preparados, en el que si queremos solucionar los grandes problemas nacionales habrá que hacer una fuerza tipo Alemania y el partido más votado se tendrá que apoyar en el segundo, sea quién sea, pero con unos pactos previos y unas líneas definidas que creo que ahora mismo es lo que nos faltaba para poder llegar a esa situación. Porque si no, el problema de España, el problema es que van a surgir multitud de partidos pequeños, lo estamos viendo ya en toda la geografía nacional, para intentar arrascar un diputado, como Coalición Canaria, y que ese diputado pueda nivelar la balanza si se da bien la cosa y que casi, casi, el gobierno dependa de él. Eso me parece que es un error muy grave que tenemos en España y que la única solución que tiene es muy sencilla, que los dos grandes partidos, en cuestiones básicas lleguen a un acuerdo, porque si no esto se va a hacer ingobernable.



P.- La despoblación afecta a muchas partes de España y, por supuesto de Castilla y León, pero Soria es la zona cero. ¿Qué se está haciendo mal para que el problema siga sin visos de solución?



R.- Nos tendríamos que remontar muchos años atrás para ver qué se hizo mal. Pero al burro muerto, la cebada al rabo. Tenemos que ver qué podemos hacer hoy día para revertir la situación. Ayer estaba repasando los datos de Soria y no son datos, es un parte de guerra al ver la demografía, las empresas. En las últimas actas de la Comisión de Seguimiento del Plan Demográfico de Soria se dan unos datos que justifican lo de la zona cero, porque estamos a años luz también del resto de provincias de Castilla y León, aun teniendo todos el mismo problema, pero aquí muy acuciado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ahora mismo en un problema tan excepcional como es el de la despoblación en Soria, se acrecienta porque ahora mismo cualquier servicio que quieras dar es mucho más caro que en el resto de provincia de Castilla y León. Con lo cual ¿qué hacemos? ¿Vamos quitando cada vez más servicios? Pues es la pescadilla que se muerde la cola. Al final cerraremos la provincia y no quedará nada. Eso afecta a la industria, no hay mano de obra, afecta a todos los ámbitos. No puede haber una medida que sea única, tiene que haber un abanico que toque distintas soluciones. No se trata de traer una empresa aquí de 20.000 trabajadores, probablemente no solucionaríamos el problema. Estamos viendo que hay empresarios que se están quejando de que no encuentran mano de obra. Es que hay gente que no quiere ni venir a vivir a Soria. Y eso es un problema. Hay médicos que les ofreces un trabajo en Soria y no quieren venir, hay personal cualificado que les ofreces un trabajo en Soria y no quieren venir, porque también faltan servicios. Si no vamos tirando de todo a la vez es imposible.



P.- Para eso está el Plan Soria, ¿no?



P.- Yo he visto que el Plan Soria, en muchas de las facetas que tiene, lo que supone es que se han abierto líneas para prolongar la agonía. No es una solución. Ese sector está agonizando, bueno, le vamos a dar aire para dos o tres años más. Esa no esa la solución. Tenemos que ir a caminos que realmente generen y que el día de mañana nos hayan creado unas bases para que todo esto avance en conjunto, para que avancemos en servicios, en puestos de trabajo, en industria, en infraestructura… y eso desde mi punto de vista es la principal consideración que he visto del Plan Soria, de las líneas que se han hecho. Podremos hablar y seguro que todos saldremos en la prensa discutiendo del cheque bebé sí o del cheque bebé no. Yo creo que no se ha cogido el toro por los cuernos. El Plan Soria se diseñó muy bonito, viene muy bonito en un boletín oficial, pero a partir de ahí el desarrollo no se ha hecho bien y ha cojeado de muchas partes.



P.- ¿No teme que todas las provincias de Castilla y León terminen por pedir un Plan Soria y eso acabe con las medidas especiales para la provincia?



R.-Es muy simple, vamos a coger los datos que arrojen el resto de provincias y yo no quiero ningún Plan Soria, solo quiero que me igualen. Ya está, quitamos el Plan Soria, yo firmo mañana. Renunciamos al Plan Soria con tal de que nos igualen a los datos que arrojan la media del resto de provincias. Así de sencillo.



P.- En el resto de Castilla y León no hablan de provincias, pero sí de zonas concretas dentro de ellas.



R.-Claro, y se han hecho actuaciones en algunas comarcas, como con los mineros, que yo también las quiero para mi provincia. Si aquí se han invertido equis millones de euros y hay proyectos que Soria se ha quedado fuera. Si ellos quieren el Plan Soria yo exigiré también esos proyectos para mi provincia. Es de justicia, no estamos pidiendo nada que no sea haya hecho.



P.- ¿Cómo explica que un gobierno en manos de su partido haya discriminado a Soria en cuestiones como el fondo de compensación interterritorial, en el que es la más desfavorecida?



R.- El hecho de que lo haya hecho mi partido no quiere decir que yo esté de acuerdo. También puedo estar en desacuerdo, aquí no tenemos pensamiento único. Yo no voy a mirar para atrás, si anteriormente no se reclamaba, no lo sé. Desde que yo he entrado aquí voy a exigir que en estas cuestiones o en otros muchos proyectos que hay por ahí, porque podríamos hablar de unos cuantos, también se dé participación a Soria en la medida justa que se le tiene que dar. Por eso, no sé si es a través de un Plan Soria o llámalo como quieras, pero lo que estoy diciendo es que quiero estar en la media que arrojan los datos de otras provincias, y mientras no estemos en esa media, pues creo que tendremos que exigir algo diferente para Soria, porque los números dicen que somos diferentes, por lo bajo, que es lo malo. Estamos tan por debajo que simplemente ya pensar que nos vamos a igualar al último es una quimera. Creo que, en justa medida, cuando se venga reclamando ese Plan Soria para otra provincia primero nos tendremos que sentar en una mesa todos a exponer la situación que realmente tiene Soria, porque yo entiendo que todo el mundo políticamente tiene que pedir, pero entendemos que en justicia Soria no está pidiendo nada que no le corresponda y que históricamente igual tenía que haber venido antes.



P.- En la lucha contra la despoblación hay muchos implicados, desde Europa hasta los ayuntamientos. ¿Quién debe gestionar los recursos?



R.- Al final todos tendremos que aportar nuestro granito de arena. Lo que sí creo es que los recursos tienen que ir perfectamente dirigidos a las estructuras o a los ámbitos que realmente mueven esos recursos. Por ejemplo, la Diputación mueve muchos recursos, pero ahora en el Plan Soria hay algunas líneas que están viniendo y no las gestiona la Diputación. En muchas de las líneas que se han sacado hubiesen funcionado mucho mejor si se hubiesen llevado adelante proyectos, que se filtraron desde Valladolid, no sé por qué, porque parece ser que en Valladolid conocen mejor nuestra tierra y las necesidades de nuestra tierra que nosotros. Y algunos se desecharon y algunos se pasaron por Valladolid. Yo, por ejemplo, nunca daría dinero de la lucha contra la despoblación para arreglar unas aceras, como aquí se ha dado. Me parece que eso no crea ninguna infraestructura y algunas cosas que en algunos capítulos he visto van más a cubrir responsabilidades o competencias de ayuntamientos que lo que realmente es un plan que luche contra la despoblación. Yo no tengo un problema en mi ayuntamiento por tener una zona más bonita que otra, ese no es el problema, mi problema es que año a año ves los censos de los pueblos de la provincia y el 99% de ellos pierden población, esa es la realidad que tenemos y es donde hay que luchar. Hay proyectos que vamos a plantear nuevos y creo que van a redundar en esto, no que en que mi pueblo esté más bonito o más feo, que es importante, pero es una competencia municipal. Si se puede conseguir una subvención, bien, pero que nadie me diga que ese dinero viene para un plan demográfico, porque eso es mentira.



P.- ¿En la lucha contra la despoblación hay que ir a por todas o centrarse en lo que se puede salvar?



R.-Toda la gente que vive en un pueblo por pequeñito que sea quiere que sobreviva, que crezca. Luego hay gente que tiene más dinamismo y otros que se han acomodado. Hay muchas experiencias en que pueblos muy pequeños han abierto vías diferentes en las que el pueblo camina, vino, frutos rojos, turismo, aerogeneradores. Pero para que esto se mantenga tenemos que potenciar las cabeceras de comarca. Eso ya se decía hace 20 años, no se ha hecho y creo que es el mayor error que hemos tenido. Si tenemos unas cabeceras de comarca fuertes, con buenos servicios, seguiremos manteniendo los pueblos alrededor.