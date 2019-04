Enfermería reclama reconocimiento para los cuidados más emocionales

El Servicio de Enfermería de Urgencias del Hospital Santa Bárbara de Soria demandó a la Consejería de Sanidad que el tiempo empleado en los cuidados invisibles sea reconocido en los puestos de mando y sus políticas, con el fin de que se tenga en cuenta a la hora de contabilizar los procedimientos, lo que supondría un aumento en las plantillas de enfermería. Los profesionales del área determinan que la atención a los pacientes no sería la misma sin mostrar apoyo emocional y piden que se integren estos cuidados en la práctica de enfermera con procedimientos registrados y estandarizados en la medida de lo posible.

Los cuidados invisibles son aquellas acciones autónomas e intangibles realizadas por los profesionales de enfermería que influyen positivamente en la salud de la persona, que humanizan y mejoran la calidad de la atención. La Unidad de Enfermería del Servicio de Urgencias de dicho complejo llevó a cabo, durante el primer semestre del pasado año, un estudio de investigación sobre estos cuidados invisibles en Urgencias hospitalarias, desde la perspectiva de enfermería.

La profesional del área, Clara María Torres Ortega, explicó que los cuidados invisibles son los cuidados de la esfera emocional, la empatía, la escucha activa, la comunicación terapéutica, la búsqueda del bienestar, el confort, el alivio del sufrimiento, la protección de la intimidad, ofrecer recursos para superar la incertidumbre, y todo ello mediante la observación, la presencia y la educación sanitaria.

«Habitualmente este trabajo no se contempla en las estadísticas, lo sencillo no vende, sin embargo la humanización puede cambiar la percepción de un proceso traumático, y convertirlo en una experiencia más llevadera», indicó. El trabajo que se realizó por el Servicio de Urgencias del Hospital surgió en el marco de un grupo de investigación de cuidados de enfermería de Urgencias formado por siete enfermeros asistenciales comprometidos con la profesión y la mejora de la atención al usuario.

El trabajo es un estudio descriptivo transversal, donde se pasó una encuesta a los profesionales de enfermería del servicio para conocer la percepción acerca de los cuidados y favorecer la reflexión del estado de los cuidados este entorno. Además, también trataba de analizar la fiabilidad del cuestionario; cuantificar en qué medida se pueden realizar unos cuidados de calidad, e identificar áreas de mejora.

Una de las conclusiones fue que los profesionales sufren falta de tiempo para mejorar la calidad de la atención y que los cuidados invisibles no están registrados de forma suficiente y, por lo tanto, no son reconocidos. «Es por ello que pedimos que se integren los cuidados en la práctica enfermera», recalcó Torres Ortega, quien agregó que los profesionales que cuidan con calidad no son invisibles para su entorno, pero sí para la institución.

La profesional explica que registrar las intervenciones enfermeras en las que se desarrollan acciones de acompañamiento, ayuda y colaboración, demuestra que el cuidado más humanizado es tanto o más importante que el manejo de técnicas para procurar el mayor bienestar posible para las personas y, por eso, «cada vez más se estudia el tema».

Por otro lado, el estudio reveló que otro aspecto a tener en cuenta es la perspectiva de género, pues la mayoría de los profesionales de enfermería de Urgencias son mujeres e históricamente los cuidados se han delegado en la mujer y han sido infravalorados. «Nos movemos en un contexto basado en un modelo biomédico que normalmente ignora e infravalora los cuidados y esto lleva a que las plantillas de enfermería estén deficientemente dotadas de personal y a que se registren principalmente las técnicas derivadas del trabajo médico».

Por último, el equipo de Enfermería de Urgencias reclamó que se financien estudios que pongan de manifiesto la eficacia de este tipo de cuidados invisibles, ya que son necesarios y fundamentales en el ejercicio de la profesión.