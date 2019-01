La entrada de una masa de aire frío polar congelará la provincia

Unas Navidades extrañas desde el punto de vista climatológico, con temperaturas muy apacibles y casi primaverales de día, y heladas nocturnas, dan paso a partir de ya a una ola de frío polar que congelará la provincia, y cuya sensación térmica de frío se intensificará hasta este jueves, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)-. La alerta dura desde las 00:00 horas del día de ayer hasta las 00:00 horas del 10 de enero, según un comunicado de la Aemet.

La agencia informa de temperaturas de hasta -6ºC en Soria. El problema es que las máximas se van a desplomar y contribuirán a un ambiente que se prevé gélido y desapacible, en la que supondrá la primera ola de frío desde que comenzará el invierno el pasado mes de diciembre.

Esas temperaturas de seis grados bajo cero se darán en todas las las provincias de Castilla y León. Esta previsión de frío intenso arreciará con el paso de los días, recién finalizadas las Navldades.

A partir de la jornasda de hoy, conducida por vientos de componente norte, se espera la entrada de una masa fría de aire polar por el noreste de la Península que se extenderá a lo largo del jueves al resto de la Península y a Baleares. Aunque al principio del episodio será relativamente húmeda, pronto irá cambiando a un carácter más seco. La bajada generalizada de temperaturas provocará heladas en zonas extensas, y afectará de lleno a todos los municipios de la provincia de Soria.

Ante este boletín de nivel amarillo de la Aemet, ha realizado una serie de consejos para evitar incidentes, con la consiguiente toma de medidas para paliar el frío y circular por las carreteres.

Por ejemplo, si es imprescindible viajar por carretera en las zonas con mayor previsión de riesgo, se deben llevar cadenas o neumáticos de invierno, ir muy atento y tener especial cuidado con las placas de hielo.

Hay que informarse debidamente de la situación meteorológica y el estado de las carreteras, extremar las precauciones y revisar el vehículo, así como atender las recomendaciones de Tráfico.

Por supuesto, hay que revisar los neumáticos, anticongelante y frenos. Además, hay que tener la precaución de llenar el depósito de la gasolina. Es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y cargador de automóvil.

Si se está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire, y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo.

En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, la Agencia Estatal de Meteorología recomienda no resolver la situación por sí mismo, sino tratar de informarse de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, esperar asistencia».

Es importante saber qué medidas se deben tomar para prevenir y evitar los efectos adversos que pueden provocar las bajas temperaturas, sobre todo en los mayores, debido a la alta vulnerabilidad que presentan ante las difíciles condiciones climáticas de estos meses invernales.

Hay que tener cuidado con la calefacción. Es importante usar calefactores que estén homologados, mantenerlos al menos a un metro de distancia de artículos inflamables y hacer una revisión antes de su uso. La utilización de métodos poco seguros de calefacción pueden provocar una intoxicación por monóxido de carbono o incluso provocar incendios, un hecho bastante habitual en estas fechas en las poblaciones de la Comunidad Autónoma.

La Aemet también realiza recomendaciones sobre la ingesta de alimentos proteicos: aumentar la ingesta de carbohidratos y alimentos proteicos ayudará a las personas mayores a mantener el calor corporal. También es recomendable aumentar la ingesta de cítricos que son ricos en vitamina C y que refuerzan las defensas.

Otras recomendaciones se refieren también a salir de casa durante las horas de luz, porque es recomendable salir de casa durante las horas del día, cuando la visibilidad es alta y la temperatura ambiental más suave.

Del mismo modo, se aconseja lavar las manos a menudo para evitar contagios: es necesario lavarse las manos regularmente con agua y jabón, así como cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar para evitar contagio de enfermedades respiratorias que aumentan, sobre todo, en personas mayores.

Adaptar la indumentaria al invierno: abrigar los pies, la garganta y la cabeza (por esta última se escapa una cuarta parte del calor corporal) y vestir con varias capas de ropa fina ya que, forma cámaras de aire aislante entre ellas.

Por último, hay que Evitar los cambios bruscos de temperatura: en el hogar es recomendable ir convenientemente abrigado y tener la calefacción entre los 18 y los 20 grados para evitar cambios bruscos de temperatura cuando se sale a la calle.