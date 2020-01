El equipo de Gobierno se reúne con Personal para perfilar la RPT

Uno de los objetivo del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Soria para este 2020 es aprobar la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio y cumplir de esta forma el compromiso adquirido por el alcalde, Carlos Martínez, hace ya unos meses. El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, explicó que el pasado jueves se celebró una reunión con el departamento de Personal del Ayuntamiento para comenzar a abordar algunas de las cuestiones reflejadas en los primeros borradores del nuevo catálogo de puestos de trabajo municipales.



Muñoz aseguró que el trabajo en el área de Personal «sigue avanzando» y que el equipo de Gobierno ya dispone de «los primeros borradores» sobre lo que será la nueva estructura de personal en el Ayuntamiento. «Tenemos sobre la mesa los primeros esquemas, en algunos departamentos ya vemos los posibles cambios que podría haber con respecto a lo que hay actualmente», explicó.



En ese marco de trabajo, ahora toca realizar un análisis profundo de las necesidades y posibilidades de cada uno de los departamentos para adaptar la RPT a la realidad del Ayuntamiento. Muñoz indicó que el pasado jueves parte del equipo de Gobierno mantuvo una reunión con el área de Personal «para ver la propuesta una vez que la tenemos negro sobre blanco». «Ahora nos toca seguir trabajando para que más pronto que tarde podamos disponer de la nueva RPT», remarcó. Aunque la labor de diseño del catálogo de personal va avanzando, desde el Ayuntamiento informaron que todavía no hay prevista ninguna reunión con los los representantes de los trabajadores para plantear la propuesta de la nueva RPT.

La aprobación de una nueva relación de puestos en el Ayuntamiento es una vieja demanda tanto de la oposición municipal como de los representantes de los trabajadores. El equipo de Gobierno lleva meses trabajando en el diseño, pero todavía no se ha abierto la negociación. A finales del mes de agosto el año pasado, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, avanzó que ya se había enviado una carta a todos los departamentos para que se expusieron las necesidades de personal de cada una de las áreas de trabajo. «Estamos trabajando en la modificación de la RPT, se ha trasladado una carta a todas las jefaturas de los departamentos para que nos hagan un planteamiento y que podamos recopilar la información», explicó en aquel momento. La intención era «escuchar a los trabajadores» sobre «qué posibilidades entienden ellos que pueden resultar una mejora para el funcionamiento del trabajo de gestión del día a día del ámbito municipal». En ese momento, el objetivo del equipo de Gobierno pasaba por poder tener lista la nueva RPT de cara al mes de diciembre, coincidiendo con la aprobación de los presupuestos municipales para 2020, pero no se ha podido cumplir ese calendario.



Hay que recordar que la nueva RPT también está pendiente de otras cuestiones que pueden tener una incidencia directa en su versión final. Principalmente, el Ayuntamiento ya se ha mostrado favorable a la recuperación del servicio de mantenimiento de Parques y Jardínes y aún está sopesando la posibilidad de remunicipalizar también el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. Hay que recordar que actualmente el Ayuntamiento de Soria soporta el pago de unas 450 nóminas mensuales. De cara al 2020 la partida de gastos de Personal del Ayuntamiento de Soria se eleva hasta los 16,5 millones de euros. Tras varios meses con la modificación sobre la mesa, desde el equipo de Gobierno siempre se ha sostenido que el objetivo principal es que adaptar la plantilla municipal a la situación actual, teniendo en cuenta factores importantes como la administración electrónica para prestar los servicios municipales «con mayor eficacia y eficiencia».



Tanto la oposición municipal como los representantes de los trabajadores se han quejado públicamente de la política de personal del Ayuntamiento de Soria. Al final de la pasada legislatura hubo varias acciones reivindicativas por parte de los sindicatos con representación en el Consistorio donde exponían la necesidad de avanzar en varias cuestiones relativas a la relación entre el Ayuntamiento y sus trabajadores. Una de esas demandas es la actualización de la RPT. Otras importantes reivindicaciones han sido la publicación de nuevas ofertas de empleo público, la reducción de la intensidad o la actualización de los convenios colectivos.