El equipo Roca esclarece 68 delitos en el campo desde 2017

La lucha contra la delincuencia en el campo que está llevando a cabo el equipo Roca de la Guardia Civil en la provincia ha permitido esclarecer en año y medio 68 delitos cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas en cuatro operaciones que se han saldado con 12 detenidos e investigados. Este grupo especializado en la prevención y persecución de los robos en el campo, que en Soria trabajan actualmente cinco personas, se ha basado sobre todo en su contacto directo con agricultores y ganaderos en las tareas de investigación. Así, durante el año pasado se realizaron 679 contactos con profesionales del agro, a los que se suman otras 327 entrevistas en el primer semestre de 2018, según los datos facilitados a este periódico por la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Y es que el equipo Roca ha incrementado notablemente los contactos con el sector para proporcionar una mayor seguridad en dicho colectivo en su cometido de fortalecer los lazos de confianza mutua entre la Guardia Civil y los agricultores y ganaderos. También, de obtener información sobre este fenómeno delictivo, investigar este tipo de delitos, explicar a los colectivos medidas para mejorar la seguridad, identificar a los delincuentes y diseñar dispositivos para su detención.

Durante el año pasado se cerraron dos de las cuatro operaciones. ‘Talan-kera’, que investigaba el robo y hurto en explotaciones ganaderas, se cerró con quince delitos esclarecidos en las provincias de Burgos y Soria y cuatro detenidos. Y ‘Tarteso’, con tres delitos resueltos y tres personas investigadas por hurto de alpacas de paja y de cereal en naves industriales.

La más notoria por el número de delitos esclarecidos, 50, ha sido la ‘Operación Tónica’, cerrada este año y con tres detenidos y dos investigados en el robo y hurto en diversas viviendas y naves agrícolas de diferentes localidades a nivel nacional. Hasta el momento sigue abierta la ‘Operación Morcu’, que investiga delitos en viviendas en varios pueblos.

Durante todo este tiempo el equipo Roca también ha ofrecido su apoyo a la Inspección de Trabajo en inspecciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, y ha respaldado en servicios a la segunda compañía de Almazán, realizando diversos apostaderos en la demarcación, sin olvidar su participación en las Ferias Velamazán y en la Feria de Muestras, ambas en la localidad adnamantina. Ha mantenido seis reuniones con asociaciones provinciales del sector, e investiga robos y hurtos de terminales móviles en el medio rural de la provincia de Soria.

El equipo Roca de la Guardia Civil en Soria, con sede en El Burgo de Osma, está formado por cuatro miembros y coordinados por el capitán de la compañía. Tiene el apoyo del resto de patrullas de seguridad ciudadana de los puestos de la provincia así como de otras especialidades, en especial, del Seprona. Su misión es investigar estos delitos y buscar la relación que lleve al esclarecimiento de los hechos y a la detención de sus causantes, ya que desde su experiencia, un mismo grupo de personas suelen estar detrás de la mayor parte de los robos en explotaciones agrarias y ganaderas que se producen en las distintas zonas.

En este sentido, destaca el equipo Roca que la colaboración entre la Guardia Civil y el sector agrícola y ganadero es una pieza clave, de modo que los agentes recomiendan acudir al cuartel pera contar los problemas en primera persona. Del mismo modo aconseja cambiar la rutina de trabajo en su explotación al menos una vez por semana, y, en la medida de lo posible, habilitar lugares de seguridad para la custodia de material agrícola y herramientas, así como instalar o simular algún sistema de seguridad, comprobar las cerraduras de ventanas y puertas antes de salir.

No dejar nada de valor en lugar visible para dificultar la acción del delincuente. La Guardia Civil recomienda que si está presente durante el robo en la instalación, la víctima se proteja en lugar seguro y no se enfrente al delincuente. Y tras un acto delictivo, hay que llamar inmediatamente al 062 sin tocar nada. Porque una denuncia no formulada es una posibilidad más para el delincuente.

Conviene anotar los datos de herramientas y maquinaria, algo importante para poder recuperarlo, y tomar nota de la matrícula de los vehículos desconocidos o sospechosos, para luego comunicarlo a los agentes. Y siempre informar a la Guardia Civil de la presencia de personas que infundan sospechas.