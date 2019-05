La expectativa de la formación del nuevo Gobierno tras las elecciones del domingo marcó buena parte de las reivindicaciones del Primero de Mayo, con la vista puesta en los partidos de la izquierda. «Es tiempo de ganar más derechos, más igualdad y más cohesión», venía a resumir una de las últimas frases del manifiesto que se proclamó en la plaza de las Concepciones tras una marcha desde la plaza Mayor en la que participó más de un millar de personas. Al mismo nuevo clima apuntaba el mensaje de la pancarta de inicio: ‘+ derechos, + igualdad, + cohesión. Primero las personas’. Derogación de las reformas laborales, fin de la precariedad, atención a los trabajadores que pese a su sueldo quedan en la pobreza y mantenimiento de las pensiones fueron algunas de las reclamaciones al nuevo Ejecutivo. El peso del escenario electoral reciente quedó de relieve desde el primer momento en el manifiesto. Va a depender de la «voluntad política y la capacidad de los partidos de izquierdas de ponerse de acuerdo» y sostener una mayoría gubernamental «estable y progresista».



En la salida de la plaza Mayor la idea ya había sido anticipada por el secretario general de CC OO, Javier Moreno. «Estamos en una situación donde los partidos progresistas, si son capaces de ponerse de acuerdo, debería de salir de ahí un Gobierno estable».



En este sentido, «es fundamental que los políticos, sobre todo quienes gobiernan las administraciones públicas, tengan la estabilidad para sacar adelante las políticas sociales que tan necesarias son hoy en día para la gente, para los trabajadores, para las trabajadoras».



Novedades que tienen que comenzar por «derogar la reforma laboral, mejor dicho, las dos reformas laborales, también es fundamental derogar la reforma delas pensiones del año 2013».



El objetivo pasa por un Ejecutivo que piense en la gente. «Al final entendemos y, y así lo creemos, que el próximo Gobierno que salga de las urnas sea un Gobierno que legisle para las personas». En España hay «muchas» que «lo están pasando verdaderamente mal, hay muchas personas que no llegan a fin de mes, hablamos de una nueva clase social, los trabajadores y trabajadoras pobres», aquellos que «a pesar de tener un empleo las están pasando mal para llegar a fin de mes», señaló Moreno.



El combate contra la provisionalidad en el mundo laboral es una constante de los sindicatos, un llamamiento que se refuerza el Primero de Mayo y que forma también deberes para quien gobierne. «Tenemos un mercado laboral muy precario, cada vez se está instalando de manera más permanente la contratación temporal, nueve de cada diez contratos que se hacen en este país son temporales, además, muchos de ellos son parciales», recordó el secretario general de CC OO en Soria, quien consideró que «esa situación hay que revertirla, no podemos continuar con un mercado de trabajo con esas condiciones».



«Hay que derogar la reforma laboral ya mismo y hay que empezar a recuperar los derechos que perdimos», coincidió Pablo Soria, por parte de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT. En el Gobierno «queremos un pacto de progreso», entre quien «haga política de progreso, con quien nos haga empezar a recuperar los derechos que perdimos en la reforma laboral». Alguien al frente de La Moncloa «progresista», que «tenga interés por los trabajadores».



Preguntado el líder de CC OO por la afirmación de los empresarios sorianos de que no encuentran gente para trabajar, la respuesta sindical fue clara. «Si fuéramos capaces de crear empleo de calidad o fuéramos capaces de conseguir salarios dignos, condiciones laborales buenas donde no haya riesgos a la hora de desempeñar cada trabajador y cada trabajadora sus funciones, damos permanencia a los contratos de trabajo, nosotros estamos convencidos de que habría personas en nuestra provincia que no tendrían que irse a otra parte y, además, eso sería un efecto llamada para que otros trabajadores y trabajadoras de otras provincias vinieran a la nuestra».



Referencia soriana antes de la marcha que tuvo su reflejo en la proclama de la plaza de las Concepciones, donde se aseguró que «no se puede ser competitivo con salarios bajos» y «nadie se acuerda de la zona más despoblada de Europa». Una exigencia para que haya una «voluntad para revertir» el «olvido institucional» que padece Soria, a través de una mejora de los servicios, de la sanidad y de las infraestructuras, no sólo las del transporte, sino también para garantizar el acceso a internet a todos los municipios de Soria.



‘Más allá de las fronteras, todas y todos somos trabajadores’, ‘Los derechos de la clase obrera lo primero’, ‘Trabajo digno, trabajo decente’ o ‘Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar’ (una frase de Marcelino Camacho) fueron los lemas de las pancartas repartidas a lo largo de la marcha que abría un grupo de batucada.



El manifiesto se hizo eco además de la necesidad de «las pensiones del mañana no corran peligro» y de la igualdad de género, con la implantación efectiva de planes al respecto en la empresa. Junto a ello, la seguridad en el trabajo: «tolerancia cero con la siniestralidad».