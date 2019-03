Satisfacción entre los alcaldes participantes en la reunión de la plataforma para la modernización de la línea férrea entre Torralba y Castejón. Los presentes coincidieron en la necesidad de abordar el proyecto «dejando en la puerta las chaquetas políticas» y son conscientes de la oportunidad de desarrollo que podría suponer el regreso de la actividad a la línea. «A lo mejor, es el último tren para esta zona tan castigada históricamente», resumió la alcaldesa de Cervera del Río Alhama (La Rioja), Estrella Santana.

El senador socialista y alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, aseguró al término del encuentro que la sensación era «altamente positiva». «Lo más importante es que ahora se ponga en marcha una plataforma que tiene un carácter fundamental, alberga a municipios de cuatro Comunidades y por tanto, tiene un mensaje contundente», comentó reclamando el apoyo de los respectivos Gobiernos autonómicos.

Alonso aboga por hacer un proyecto «muy definido y muy claro» que «esté sustentado en un soporte económico que justifique la necesidad y la oportunidad del desarrollo del proyecto para el crecimiento presente, pero sobre todo por el potencial de las consecuencias futuras». El regidor recordó que se trata de una «reivindicación histórica» y que «puede ser un elemento muy importante» en la lucha contra la despoblación. Por último, defendió también la necesidad de abrir la plataforma a los colectivos sociales.



«Estamos en un momento en el que, a lo mejor, es el último tren para esta zona tan castigada históricamente en este tipo de infraestructuras», apuntó la alcaldesa de Cervera, Estrella Santana. La regidora riojana que el movimiento debe «trascender» a los partidos políticos y considera un factor clave «que haya una unión fuerte entre toda la zona y las diferentes Comunidades autónomas que estamos afectadas». El objetivo final debe ser conseguir «que esto de lo que llevamos tanto tiempo hablando, la Torralba-Castejón, sea una realidad y no nos quedemos fuera de todos los ejes convirtiendo la despoblación en un problema aún mayor».



Por su parte, el popular Gerardo Martínez, senador y alcalde de Ólvega, alabó el «acuerdo» entre todos los municipios «para hacer un proyecto vertebrador para nuestra provincia que busca el futuro y el desarrollo». «Indudablemente solos no podemos, necesitamos complicidad», insistió. Martínez puso de manifiesto que la iniciativa afecta a «una de las zonas más dinámicas de España como es el valle del Ebro por lo que «tenemos que brindar esa posibilidad que hay dentro de la estrategia nacional del ferrocarril que verá la luz antes de 2021». «Tenemos que posicionarnos ,m hacer viable y rentable el proyecto no solo económicamente, sino socialmente». El regidor olvegueño recalcó que hay que formar un frente común «al margen de ideologías políticas» para «ser capaces de concienciar al Gobierno de turno, con independencia de los colores políticos, para sacar este proyecto adelante». «Creo que es el último tren para el ferrocarril de Soria y no podemos perder esta oportunidad», subrayó. A pesar de su ausencia en las anteriores reuniones, Martínez aseveró que siempre ha visto la «utilidad» de este proyecto. «Siempre he estado convencido, lo que quería es que hubiera algo concreto y es lo que tenemos ahora», afirmó.



Por último, el alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel (PPSO), agradeció que el proyecto se ‘extienda’ hasta Torralba. «Hemos marcado una hoja de ruta con plazos», indicó. El político adnamantino incidió en que para que la plataforma funciones «en primer lugar debemos dejar la chaqueta política en la puerta, olvidarnos de colores e ir todos en la misma dirección». Asimismo, confirmó que ha solicitado la presencia en la entidad de colectivos sociales, en particular Soria Ya, y agentes económicos como FOES o la Cámara de Comercio.



De Miguel también ve necesario la importancia de «no cambiar de criterio» y «tener las cosas claras». «Hemos quedado en encargar un proyecto a técnicos cualificados para tener un análisis serio de viabilidad y trazado con lo que podemos tener más contundencia a la hora de defenderlo», remarcó. «Debemos tener claro que este es el definitivo, no cambiar cada cinco años, y nosotros, desde Almazán, nos vamos a sumar», insistió aclarando que «estaremos ahí con cuerpo, alma y dinero si hace falta».

El regidor adnamantino defendió además la importancia de que la modernización de la línea se plantee desde Torralba. «Creo que son cosas complementarias, por sí solas no pueden defenderse y si no se sacan las dos (Soria-Torralba y Soria-Castejón), abocaría a un futuro incierto a la Soria Torralba que en estos momentos todos sabemos como está», concluyó.