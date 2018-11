Esa minúscula pesadilla llamada zabro

Tiene forma alargada y convexa en estado adulto y es pequeño pero matón. Mide entre 12 y 18 milímetros, aunque la larva en su último estado mide cerca de 30, y mantiene en jaque a cientos de agricultores en Castilla y León. Hablamos del zabro, un coleóptero de color castaño-rojizo que se torna negro conforme va creciendo. Son precisamente las larvas las que más daño producen en el campo, donde se alimentan de semillas, tubérculos o plantas recién germinadas. Un perjuicio subterráneo que, en el caso de los cereales, se hace visible con el amarilleamiento de las hojas, las cuales pueden terminar muriendo.

El zabro adulto aparece sobre el mes de marzo y permanece enterrado casi siempre. Luego se hace visible entre mediados de mayo y primeros de junio y ataca los granos todavía lechosos de las espigas. Su actividad es más bien nocturna pero también es posible verle por el día hasta mediados de este mes de junio comiendo granos bien formados. Se protege bajo la paja, las piedras y los terrones.

La puesta de huevos suele comenzar a finales de julio y se prolonga hasta septiembre. La gran mayoría de los adultos muere a comienzos del invierno, frío en estas tierras, aunque en condiciones algo más favorables, algunos bichos pueden sobrevivir al invierno y llegar a la primavera siguiente. La humedad del terreno es clave en el comienzo de la puesta.

A mediados de septiembre comenzará la pesadilla. Es entonces cuando comenzarán a aparecer las larvas que pueden estar días e incluso meses sin comer si las condiciones, en humedad y temperatura, no son favorables. Un otoño suave y húmedo hará saltar las alarmas: eso significa que habrá eclosiones tempranas y un desarrollo ininterrumpido de larvas, según apuntan fuentes conocedoras de la materia. La situación de peligro aumentará si el invierno que se aproxima es suave. Dependiendo de la temperatura, la metamorfosis será de entre 12 y 20 días, pero el adulto no se hará visible hasta que el cuerpo no esté endurecido y pigmentado, lo que varía en función de las zonas. A mediados de mayo en el norte del país. Es pronto para decir que el zabro tiene los días contados, pero sus fauces se antojan menos temibles, tras la autorización dada a que se utilicen dos fitosanitarios contra este coleóptero, letal para el cereal de invierno.