Escalada de multas por intentar vender pisos sin el certificado

Aunque la ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas que regula la obligatoriedad de contar con un certificado de eficiencia energética entró en vigor en junio de 2013, que aprobó el Gobierno central de cara a adaptarse a la nueva directiva europea para 2020, las sanciones se hicieron esperar, dado que la primera no llegó hasta 2016, tres años después. Pero el año pasado se registró una escalada de multas, fruto de una campaña de la Inspección de Consumo y fueron diez los propietarios, según los datos facilitados a este periódico por la Delegación Territorial de la Junta en Soria. Mientras tanto, la Administración regional ha tramitado en la provincia 3.728 certificados de eficiencia energética en la provincia de inmuebles, entre viviendas y edificios terciarios, construidos antes de 2007, cuando entró en vigor el nuevo Código Técnico de Edificación, que exige contar con este requisito de eficiencia energética para todos los propietarios que quieran vender o alquilar sus inmuebles si sus viviendas son anteriores a 2007, lo que demuestra que la mayor parte de los propietarios hace las cosas bien y cumple con la normativa. Incluyendo otros 71 certificados a edificios nuevos, del total, 3.800 sólo el 15% ‘aprueba’, 600. El resto falla en eficiencia energética, tal y como reflejan los datos de la Delegación de la Junta en Soria.

En el año 2016 la Administración regional multó a un propietario por alquilar un inmueble sin que éste hubiera entregado el certificado de eficiencia energética al arrendatario, una sanción tipificada como grave y se cuantificó en 601 euros. Un expediente que tuvo su origen tras la denuncia del propio arrendatario del inmueble.

Pero el año pasado una campaña de la Inspección de Consumo provocó un repunte considerable en las multas, dado que afloraron otros diez pisos que se habían sacado a la venta a través de publicidad, la mayoría en inmobiliarias, sin disponer de la tarjeta correspondiente.

En estos expedientes el hecho infractor fue «el incumplimiento de los requisitos en materia de certificación energética, a raíz de la normativa complementaria en materia de defensa de los consumidores y usuarios, tipificada como leve en el Estatuto de los Consumidores de Castilla y León». Aunque la ley contempla a este respecto sanciones desde 200 hasta 3.005,06 euros, las multas realizadas el año pasado van desde los 300 a los 1.500 euros, indican desde la Delegación Territorial.

El certificado otorga una calificación entre la A y la G a las viviendas en función de sus características para favorecer la promoción de aquellas con menos consumo y las inversiones en ahorro de energía, ya que la nota que obtiene cada inmueble debe aparecer en los anuncios de venta o alquiler y ser entregada a los compradores o inquilinos. No obstante, sus resultados, sean buenos o malos, no acarrean consecuencia alguna por ahora a nivel medioambiental, ya que aunque el documento sí incluye propuestas de mejora para reducir las emisiones y propiciar el ahorro, no son vinculantes, dado que el documento es sólo de carácter informativo. Sirve para que el comprador o arrendatario conozca las cualidades de la vivienda y sus déficit tanto en la emisión de dióxido de carbono como en el consumo de energía. De momento, sólo a través de denuncias de arrendatarios o compradores o de las propias inspecciones de Consumo que realiza la Junta a los anuncios de los alquileres o las ventas se puede ‘controlar’ que los inmuebles tengan o no el certificado.

Lo cierto es que en las ventas de pisos o locales los propietarios sí encargan el certificado de eficiencia energética, porque la normativa obliga a contar con él en la compraventa. «En un 90% de los casos los vendedores llegan a la firma con la tarjeta y se incorpora a las escrituras». Lo explica Javier Delgado, notario de Soria, quien añade que al propietario que no lo presenta se le advierte y lo pone a disposición del comprador. Reconoce que «al principio costó un poco», pero «ya está totalmente asumido que hay que realizar el trámite».

Donde sí hay cierto ‘problema’ está en los alquileres que pasan por la Cámara de la Propiedad, dado que la norma no les exige pedirlo para hacer el contrato de arrendamiento, constata Nieves Alcalde, registradora y responsable del citado organismo. «Tanto al propietario como al arrendatario les advertimos de que el piso o el local debe contar con el certificado y por tanto el dueño es el que tiene la obligación de realizarlo, pero más no podemos». Menos aún en los alquileres que se realizan sin contrato por medio...

En un principio el hecho de publicitar la venta o alquiler de una vivienda sin hacer mención a su calificación de eficiencia energética se multa como una infracción leve, según el régimen sancionador del certificado energético. La cuantía va de los 300 a los 600 euros aunque se puede agravar al multiplicar por el número de inmuebles que tiene la inmobiliaria sin la certificación debidamente anunciada.

La finalidad del certificado de eficiencia energética es dar un elemento decisorio más al comprador o arrendatario y realizar este trámite puede conllevar cuatro o cinco días si se tiene en cuenta la visita del técnico, la elaboración del informe y la presentación en el registro. Por eso, la Administración regional ha empezado a realizar las campañas de Inspección de Consumo porque no parece lógico que un inmueble esté publicitado durante meses con el letrero ‘en tramitación’.