La escasez de médicos deja al Soria Norte sin un tercio de sus efectivos

Saturada y explotada. Así se siente la plantilla de médicos de Atención Primaria del centro de salud Soria Norte, que adolece de un 30% de sus efectivos y sin visos de mejorar a medio plazo. Y es que de los 12 médicos que hay en el centro, más dos pediatras, hay tres de baja de larga duración y un cuarto sanitario accedió a un traslado.

Pero ninguno se ha cubierto con sustitutos. Uno de ellos lleva desde el mes de noviembre, otro desde hace un mes y un tercero acaba de ser operado, además del cupo que aceptó un traslado. El problema se agrava con las vacaciones y los días pendientes de gastar del año pasado, algo que tampoco se sustituye, de modo que hay días que están a la mitad de la plantilla. Ayer mismo en la tercera planta del centro de salud de los cuatro médicos sólo se encontraba trabajando María Teresa Gonzalo, quien reconocía que llevan una buena temporada con una media de 50 pacientes al día. «Y subiendo».

Aseguró que un día de la semana pasada tenía «ocho personas citadas a la misma hora». Lleva 30 años ejerciendo su profesión y reconoció que «nunca habían estado tan colapsadas las consultas». Porque esta situación no sólo les afecta a los sanitarios, sino que repercute en los pacientes, que no tienen a su médico de referencia y les deben asignar a otro.

También mencionó que se está obligando a hacer guardias a personas que llevaban muchos años sin hacerlas. Con lo que conlleva, ya que aunque constata que se pagan bien, después de una guardia va la libranza correspondiente. Sin olvidar las urgencias.

Una sanitaria ratificó que a mediados de mes ya se había cumplido el paciente número 2.000 en urgencias en el centro de salud de la Milagrosa justo el día que ella estaba de guardia. Todo ello les deja en unas condiciones que consideran de explotación.

Muchos van por las tardes a terminar lo que no han podido hacer en su horario, y eso lo hacen «por su cuenta y riesgo». La conclusión a la que llegan es que «el trabajo se ha multiplicado mucho por la falta de efectivos», añadió Gonzalo, quien reconoció que ha perdido la ilusión.

El presidente del Colegio de Médicos de Soria, José Ramón Huerta, aseguró a este periódico que se trata de una situación que lleva mucho tiempo alargándose y que se está volviendo «casi, casi insostenible». Huerta explicó que es algo generalizado, ya que no sólo ocurre en el centro de salud Soria Norte, «por el deterioro del sistema y la falta de recursos humanos».

No obstante, puso de manifiesto que ya conocen el problema en la Consejería de Sanidad, y confía en que la responsable de la cartera, Verónica Casado, venga con soluciones en su próxima visita a la capital soriana. Porque todavía puede ir a peor con el alto número de jubilaciones de médicos a la vista. «No sabemos cómo se van a cubrir si no hay efectivos», lamentó Huerta.

El director médico de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, Javier Iglesias, reconoció una mala racha en los últimos meses, debido a las tres bajas más el traslado, y agradeció el «esfuerzo tan grande que están realizando los demás médicos de Atención Primaria, porque al alargarse en el tiempo cubrir las ausencias se hace cada vez más complicado». Adelantó que una de las bajas se va a incorporar de forma inminente, y que el traslado se resuelve por el concurso mañana, 31 de enero, de modo que se mostró optimista a corto plazo porque son dos efectivos más. Además, anunció que la Gerencia va a reordenar los recursos para apoyar allá donde más trabajo hay, manteniendo al mismo tiempo la atención continuada con las urgencias, y sin dejar ningún sitio de lado.

El problema para cubrir cualquier ausencia por guardias, enfermedades o bajas es patente. Iglesias habló de 10 vacantes de médicos de Área en estos momentos. Pero es que no hay efectivos en paro para poder tirar de ellos. «Los que hay o están trabajando o están librando como les corresponde, de modo que la opción de sustitución es muy reducida». Cree que una posible solución llegará con el plan de reordenación de la Atención Primaria que está llevando a cabo la Consejería de Sanidad y con el que «se intentará paliar el problema de escasez máxima de personal distribuyendo recursos».

Una «mala racha» que afecta directamente a los pacientes, unos porque no tienen a su médico de referencia y a todos porque al redistribuirse los de los que están de baja los periodos para conseguir cita se alargan.

De hecho, son muchos los que ayer se estaban quejando en el centro de salud. A este respecto, Iglesias cree que «está bien exigir soluciones como ciudadano» porque si no no se avanza. Pero pidió «paciencia y comprensión» porque la Gerencia está haciendo todo lo que está en sus manos.