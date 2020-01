El espíritu de la España vaciada

La gran manifestación de la España vaciada que se celebró en marzo del año pasado en Madrid no sólo se hizo eco en los informativos y medios de comunicación de todo el país, lo que a su vez motivó que todos los partidos políticos, de una u otra manera, incluyeran la lucha contra la despoblación en sus programas electorales, sino que activó las conciencias de muchos jóvenes que se niegan a permanecer impasibles mientras contemplan cómo se queda vacío su medio rural, de donde descienden. Esta semilla ha germinado en una Plataforma de Jóvenes de Castilla y León en Madrid, que nació el pasado mes de septiembre para para dar visibilidad al problema demográfico por el que muchos han salido de sus casas en busca de un futuro.

Se presentan en las redes sociales como hijas e hijos de la España vaciada emigrados en Madrid, y que se niegan a quedarse cruzados de brazos. A esta plataforma, que cuenta ya con medio centenar de jóvenes, se han sumado siete sorianos que estudian o trabajan en Madrid, pero que les encantaría poder regresar a su provincia. El próximo encuentro del colectivo se celebrará el viernes, 17 de enero a las 19.00 horas en la Casa de Soria para construir el argumentario con el que trabajar a corto y medio plazo.

Javier Delgado es uno de los siete sorianos que pertenece a la plataforma. Conoció a muchos de los jóvenes del grupo a través de las redes sociales y se animó a acudir al que ya era el segundo encuentro del colectivo, que en apenas cuatro meses ya se ha organizado en comisiones. Son cuatro: comunicación, organización interna, activismo y argumentario. Además, ya han empezado también con pequeños grupos de trabajo para crear diferentes líneas de desarrollo que los participantes tienen en mente.

Su logo lo dice todo: el símbolo matemático del conjunto vacío con una espiga. «Están vaciando Castilla y León y con ello a Soria, así que el símbolo matemático del conjunto vacío lo transformamos en una espiga de esperanza», explica Javier Delgado.

Porque es la esperanza, la de poder volver a su tierra natal con un futuro garantizado como el que tienen en la capital del país, su máxima. «Por un lado queremos dar con las medidas adecuadas para que en primer lugar la gente que vive en Soria y en Castilla y León pueda decidir si se queda o si se va, porque en estos momentos no existe esa elección, ya que se va precisamente para cursar los estudios que no hay y luego ya no regresa. Pero también para que el que está fuera tenga la posibilidad de volver, con una situación económica y laboral acorde a su formación», añade este joven.

Sobre todo, se trata de «evitar que haya gente que esté obligada como lo hemos estado nosotros a marcharse de un sitio de donde no se quiere ir».

Ingeniero Informático, Javier se fue a los 18 años a Zaragoza para estudiar el grado en la Universidad, y una vez terminada la carrera se trasladó a Madrid donde trabaja como desarrollador de software, especializado en android. A sus 31 años de edad, y pese a que lleva fuera trece años, su opinión no ha cambiado: quiere volver a Soria. «Desde antes de los 18 ya sabía que quería hacer esta ingeniería y que me tenía que marchar, y fue en Zaragoza cuando ya me di cuenta de que no iba a poder volver». Pero no se resigna. Como tampoco lo hacen el resto de sorianos de los que participan de forma activa en las reuniones de la plataforma dos jóvenes de El Burgo de Osma, Iker y Sara, o Pablo, de Barahona, que lleva fuera de su pueblo desde los 12 años, cuando se fue a estudiar a Almazán, y de ahí, a los 18 años, a Madrid, para continuar con la carrera.

También está Carmen, que nació en Madrid pero toda su familia es soriana y, por tanto, está muy vinculada a esta provincia a través de su pueblo, Quintanas de Gormaz. «Precisamente su proyecto de Comunicación Audiovisual fue sobre la despoblación de Soria», comenta Javier.

En relación con la Vicepresidencia sobre el Reto demográfico, este joven reconoce que le suena bien, pero confía en que «no ocurra lo de siempre» y que «al final pasen otros cuatro años sin haber hecho nada» por revertir la situación de una España vaciada que se resiste a abandonar. Y pone ejemplos como el de la Autovía del Duero, que «los sorianos llevamos esperando 20 años».

También cree que hay medidas que las administraciones las anuncian para no dejar atrás al medio rural, pero que antes de ponerse en marcha ya están obsoletas, como la implantación de la tecnología 3G que anuncian para todos los municipios del país: «Son actuaciones que se quedan cortas porque es una tecnología anterior a los smartphones, antes de 2003, y ya en las capitales se está hablando del 5G».

Sí ve una buena opción que las instituciones ayuden a fomentar el teletrabajo: «Muchos podrían volver con sus condiciones laborales y su carrera profesional a vivir a una provincia que quieren y que de lo contrario no se lo podrían ni plantear». De hecho, él mismo reconoce que «estaría encantadísimo» de regresar.