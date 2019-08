«Estaba todo revuelvo en casa pero sólo se llevaron dinero y joyas»

La vuelta a casa el domingo por la tarde arrojó una desagradable sorpresa para tres vecinos de la zona de Los Royales al comprobar que los ladrones habían entrado en sus casas y se habían llevado dinero y joyas, principalmente. Los cacos forzaron una cuarta vivienda en la que no vive nadie de forma habitual. En la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía constan tres denuncias por sendos robos cometidos durante el fin de semana, en el periodo comprendido entre el viernes por la tarde y las últimas horas del domingo.



«Estaba todo revuelto en la casa, patas arriba, con la ropa fuera de los armarios, todos los cajones abiertos..., pero sólo se llevaron joyas y dinero, unas zapatillas y una mochila», detalla una de las víctimas de estos cacos que, presuntamente, son bandas itinerantes que se desplazan a distintos puntos de la geografía para cometer sus fechorías, en este caso tocó en Soria.



Según informó la Subdelegación del Gobierno, la Policía Nacional investiga el robo cometidos en tres viviendas de dos bloques, sitos en la zona de Los Royales, durante el pasado fin de semana. Tras las primeras investigaciones pudieron determinar que el método utilizado para acceder a las viviendas fue el del bumping. Consiste en introducir en el cilindro de la cerradura una llave manipulada y golpearla con el fin de hacer bailar los pistones del cilindro. Estos saltan simultáneamente cuando la llave es golpeada, permitiendo el giro de la llave y por tanto la apertura de la puerta. La técnica de bumping, también conocida como ramping, se ejecuta en apenas medio minuto y no daña el sistema de cierre de la puerta, por lo que es complicado de apreciar en un primer vistazo.



De hecho, los vecinos afectados en Los Royales no se percataron de lo ocurrido hasta que no entraron en casa, ya que aunque notaron que la puerta no estaba cerrada con doble vuelva pensaron que había sido un despiste al salir de casa. «Al entrar y vi alguna cosa descolocada pensé que habían sido los niños antes de irnos, sólo cuando llegué a la habitación comprobé lo que había pasado», comentó una de las víctimas. En el caso de sus vecinos de enfrente, llegaron incluso a entrar en el domicilio y volver a marcharse sin constatar el robo porque sólo llegaron hasta la cocina. Hasta que no les advirtieron de que podrían haber sido objeto de un robo no se percataron ya que la puerta no se ve forzada.

De las cuatro viviendas del rellano los ladrones actuaron en tres, la cuarta es una puerta blindada que descartaron. Otra de las denuncias es del bloque de pisos anexo.



Los afectados se sorprenden de que no se llevaran otros objetos como las cámaras de foto, los ordenadores o televisores. «Nos dijo la Policía que sólo cogen joyas y dinero, porque los aparatos tienen números de serie que se pueden rastrear y no lo quieren», señaló esta vecina que ya ha cambiado la cerradura de su casa por una de mayor seguridad, aunque los agentes le indicaron que lo habitual es que los ladrones «no repitan». «Aseguran que llaman al timbre varias veces y cuando comprueban que no hay nadie actúan, y que suelen poner un trozo de celo en la puerta para saber si alguien la abre y en caso de que no sea así, entrar», señaló esta afectada. La Policía comentó a los afectados que podría ser una banda de ciudadanos argelinos, pero será la investigación la que arrojo luz sobre lo ocurrido y sus autores.