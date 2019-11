El Estado ingresa 119 millones, pero no recupera la recaudación de 2018

Los ingresos tributarios hasta el mes de septiembre confirman la ralentización económica que está viviendo la provincia desde antes del verano, pese a que en septiembre sí se ha experimentado un incremento de casi un 20% con respecto al año anterior. El Estado ha ingresado en los nueve primeros meses del año en Soria 118,87 millones de euros por los impuestos de IRPF, sociedades, de no residentes, IVA y especiales, principalmente, frente a los 123,97 millones del mismo periodo de 2018, lo que supone un descenso del 4,1%, según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes al mes de septiembre. De agosto a septiembre los sorianos han pagado seis millones de euros en impuestos al Ejecutivo central, de los que 2,5 millones han sido por el IVA, y otros 2,4 millones se han recaudado por el IRPF .

No obstante, aunque el acumulado de este año se queda por debajo del resultado del año pasado, es la segunda mejor cifra de los últimos años, con una diferencia con respecto a 2008 de un 42,9%, ya que entonces se recaudaron 83,1 millones de euros. El peor dato acumulado de enero a septiembre se registró en 2009, con 53,25 millones, lo que supone casi una tercera parte de la cantidad ingresada por el Estado en la provincia este año. Luego ya se recuperó en 2010, con 96,26 millones que se incrementaron a 98,10 al año siguiente. Volvió a caer ligeramente en 2012, con 93,2 millones de euros, y de nuevo otro descenso en 2013, hasta los 87,56 millones. A partir de 2014 la cifra no ha bajado de los 90 millones de euros, con 96,7 ese año, otro ligero descenso hasta los 93,3 millones en 2015, y después, tres años consecutivos de crecimiento de la recaudación tributaria, pasando de los 96,8 millones en 2016, a los 107,9 en 2017 y en 2018 superó la cifra histórica de los 120 millones de ingresos por impuestos en los tres primeros trimestres del año.

Uno de los claros indicadores de la desaceleración económica lo marca el consumo y el impuesto que lo grava lo demuestra. La recaudación del IVA desde enero a septiembre ha descendido un 2,6% con respecto al mismo periodo del año pasado. Los informes mensuales de la Agencia Tributaria permiten comprobar que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha obtenido en lo que va de año la cifra de 53,70 millones de euros de IVA frente a los 55,14 millones de ese mismo periodo un año antes, si bien es cierto que no hay cabida para la preocupación por el momento, ya que sigue por encima de lo recaudado hasta septiembre en 2017, 43,68 millones de euros.

En lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) en septiembre se obtuvieron 2,42 millones de euros, lo que resulta un acumulado de 51,84 millones en los nueve primeros meses del año, un 1,8% más que el mismo periodo del año pasado, con unos ingresos de enero a septiembre de 50,91 millones de euros, y marca récord de los últimos años. Y es que en este impuesto ya se recuperaron las cifras de recaudación de 2008, dado que hasta septiembre de ese año se ingresaron 49,07 millones de euros, es decir, un 5,64% más que hace doce años. Así, este año se han superado los ingresos acumulados más elevados por este tributo, que fueron en 2012, cuando se obtuvieron 51,04 millones.

La recaudación del impuesto de sociedades en septiembre creció un 45,9%, pasando de los 98.000 euros del año pasado a los 143.000 euros de este año. Pero en el acumulado del año ha experimentado un descenso del 6% este año con respecto al mismo periodo de 2018, dado que hasta septiembre se han recaudado 12,498 millones de euros frente a los 13,29 millones de euros. Además, sí que se queda por debajo de los 12,53 millones de 2017. Al ser el impuesto de sociedades un tributo de carácter directo y de naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas es otro indicador de la situación económica, y como así ocurre en la provincia. De hecho, este impuesto ha experimentado un importante descenso desde antes de la crisis, dado que hasta septiembre de 2008 se elevó a 26 millones de euros, es decir, casi un 50% menos, fiel reflejo de la situación que han experimentado las empresas desde entonces, año que se considera inicio de la crisis.

En cuanto a la recaudación del impuesto de la renta de los no residentes, IRNR, en la provincia se obtuvieron hasta septiembre 188.000, un 25,8% menos que el mismo periodo del año pasado, 244.000 euros,lo que hace que en el primer capítulo, el que engloba IRPF, impuesto de sociedades y el IRNR, fueran ingresados en la Agencia Tributaria 66,050 millones de euros, un 3,7% menos que en el año precedente, 68,57 millones de euros.

El capítulo tres, el correspondiente a tasas y otros ingresos, supuso en la provincia una recaudación de 1.009.000 euros, un 6,6% menos, dado que en el mismo periodo del año pasado el Estado obtuvo en Soria 1.080.000 euros por este capítulo.