El Estado justifica el retraso de la A-11 en «incidencias serias» en los tramos

No está claro en qué momento entrarán en servicio los tramos de la A-11 que siguen en ejecución en la provincia de Soria. La previsión de que sea a finales de 2020 se acompaña de un nuevo escenario de demora hasta 2021. Entre modificados e imprevistos por la situación económica de las empresas, los trabajos en la Autovía del Duero no se han caracterizado por su regularidad y los recorridos pendientes no han sido la excepción. Precisamente estas «incidencias serias» justifican la incertidumbre sobre los plazos. En cualquier caso, señaló la delegada del Gobierno en Castilla y León», Mercedes Martín, «mi compromiso, que es el de este Gobierno, es no reducir el ritmo inversor en ninguno de estos tramos». De esta manera, «si técnicamente se puede», no se descarta que los trayectos puedan estar en servicio en el próximo año .



Los tramos pendientes son el que une Venta Nueva con el enlace de Santiuste; el que enlaza El Burgo de Osma con San Esteban de Gormaz y el que salta de esta localidad a Langa de Duero. Más allá de esta población y hasta Aranda de Duero no hay obras, en la medida en que el Estado rescindió el contrato con la constructora tras sus reiterados retrasos y ahora está a la espera de un nuevo proyecto para su licitación. La delegada del Gobierno recordó algunos de los sucesos que han demorado los tiempos. Por ejemplo, en el tramo entre Venta Nueva y el enlace de Santiuste afloró la calzada romana que unía Uxama y Numancia. «Aunque todo el mundo sabía que ahí estaba, hizo que la Junta paralizara las obras», indicó Martín. Entre El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz la empresa constructora entró en concurso de acreedores, recordó. Y las obligaciones que pasaron a otra firma no pudieron reanudarse hasta el pasado otoño. No hay que olvidar tampoco que entre San Esteban y Langa la última vicisitud surgió en marzo, con un modificado que obligó además a establecer nuevas expropiaciones. En cualquier caso, «no valen excusas», consideró Martín.



La representante del Gobierno en la Comunidad aclaró la situación financiera de los tramos en un momento en el que los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados. En este contexto, se trata de obras en ejecución y que tienen una proyección plurianual, «por lo que seguirán al ritmo previsto». De cara a unas nuevas cuentas, «vamos a incluir las partidas presupuestarias necesarias para concluir lo antes posible». La delegada confió en la viabilidad de 2020: «Espero y deseo que así sea».



La plataforma Soria Ya, por su parte. colgó durante la mañana de ayer un tuit con el recorte de la noticia de apertura de la portada de Heraldo Diario de Soria, en la que se hacía eco de que la Subdelegación había deslizado el retraso hasta 2021 de la Autovía del Duero. En el tuit se podía leer: «Pasar las elecciones y comenzar los retrasos de la Autovía del Duero, que llegarán hasta 2021 según la Subdelegación del Gobierno».



Y posteriormente zanjó: «Otra vez Fomento y Ábalos (el ministro) al frente se ríe de los sorianos retrasando una autovía vital para Soria». El mensaje también tenía como destinatarios al PSOE de Soria, al PSOE de Castilla y León, a Luis Rey, secretario provincial de los socialistas sorianos, y a Luis Tudanca, secretario regional.