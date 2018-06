«Estamos cabreadas, indignadas y dolidas»

«Es verdaderamente vergonzoso. Estamos cabreadas, estamos indignadas, estamos dolidas, estamos pensando en mandar todo a hacer puñetas». Con estas palabras definía en la tarde de ayer la presidenta de Antígona, Concha Baena, el sentir de los 200 sorianos que se concentraron ante el palacio de los Condes de Gómara para mostrar su repulsa por la puesta en libertad de los miembros de La Manada.

Baena deseó que la sociedad «ojalá se movilizara realmente como debe de movilizarse. Ojalá hubiera tantísima gente como va a haber en la plaza Mayor el día del Pregón y que los jurados sean capaces de decir que Soria es una ciudad contra la violencia y que no están de acuerdo con lo que está pasando. El castigo que debemos dar las mujeres a lo que están haciendo con nosotras debe ser bastante mayor que el que hemos hecho hasta ahora. Lo que está pasando es consecuencia de lo mal que lo están haciendo los profesionales, como los de la justicia».

La presidenta de Antígona incidió en que «la ética, la dignidad, la lógica, el sentido común deberían estar por delante de infinidad de leyes mal hechas, sin modificar durante tantísimos años». Un marco legal que a su juicio beneficia «a cuatro que están robando permanentemente y que se están aprovechando de las mujeres».

Respecto a la excarcelación, lamentó que «esto lo primero que va a suponer que las asociaciones que llevamos 20 años trabajando con este tema y haciendo cambiar la mentalidad a la sociedad no digamos a las mujeres que vayan a denunciar. ¿Para qué? ¿Para que salgan a la calle y vean a sus agresores delante? Eso es reírse de ellas después de todo el esfuerzo que están haciendo para ir a denunciar».

También se cuestionó quién asume la responsabilidad. «La Policía no tiene medios, debería denunciarlo. Pero la mitad de los jueces, que son los que dicen que hay que proteger a estas mujeres deberían asumir esas responsabilidades. Y como mínimo, dejar de ser jueces. Ellos están jugando con la vida de las personas», concluyó Baena.

Por su parte Laura García afirmó que «cuando leí ayer a las cuatro de la tarde la noticia sentí verdadera indignación, enfado. No entendía nada, el motivo en el que se basaban ahora para esa liberación» de los cinco condenados por agresión sexual. «Me parece realmente injusto. Empieza a ser necesario que haya justicia en este aspecto, que haya sensibilización. Estamos ante una problemática en la que nos están matando y parece que si no nos matan no tiene repercusión más allá de lo mediático». Además, en casos como este «se molestan en perseguir a la víctima, en culpabilizarla» y en cuestionar qué habrá hecho para que se produjesen los hechos.

Por ello García llamó a «no ser una sociedad individualista, que es lo que nos está sucediendo. No nos importa lo que le está ocurriendo al de al lado, nos importa sólo nuestro ombligo».

Asimismo hizo un llamamiento a que toda la sociedad, desde la base, sea quien impulse el cambio. «Es hora de que empecemos a salir a la calle y a protestar por lo que está pasando y no sólo las mujeres, sino también los hombres, codo a codo, porque vosotros no tenéis el papel de agresores sino de compañeros de las mujeres a las que tenéis que arropar para hacer esta lucha conjunta». Ayer, parte de Soria dio otro paso hacia ello.