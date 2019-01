Estreno del tren-bus con retraso en Almazán

Esta vez no había vuelta de hoja. Los escasos valientes viajeros que ayer apostaron por el tren para cubrir el trayecto entre Soria y Madrid, o en paradas anteriores, sabían de antemano que debían tomar un bus en la estación del Cañuelo de la capital o en la adnamantina en el caso del viaje de regreso, para un viaje siempre incómodo y con transbordo incluido a un bus. Y como no podía ser de otra forma, con retraso. Los 15 viajeros de la tarde tuvieron que esperar en la villa adnamantinay el convoy partió con 26 minutos de retraso. La primera en la frente.

Las obras de mejora en tres puentes de la línea férrea Soria-Torralba afectarán hasta el día 5 de febrero al citado servicio ferroviario, pero no se prevén mejorías significativas en los plazos de los viajes.

Los trabajos se centrarán en la mejora de los puentes sobre el río Izana y el río Golmayo además de reparaciones en el puente ferroviario sobre la carretera nacional N-111

Esto ha llevado a Renfe a establecer el denominado Plan Alternativo de Transporte con transbordos que se estrenó durante la jornada de ayer, y en la que Adif ya se adelantaba a pedir disculpas y comprensión a los viajeros. Unas obras «que redundarán en una mejora del servicio ferroviario» puedan ocasionar a los usuarios y agradece su comprensión

El objetivo de los trabajos en el ancho convencional Soria-Torralba es el de incrementar la calidad del servicio y suprimir algunas de las limitaciones de velocidad.

Dichas obras se centrarán en la mejora de tres puentes: uno sobre el río Izana, otro sobre el río Golmayo y un último puente ferroviario sobre la carretera nacional N-111. Las actuaciones suponen la supresión permanente de las circulaciones ferroviarias entre Almazán y Soria, desde las 8:30 horas del día 21 de enero y hasta las 15:00 horas del 5 de febrero.

En lo referente a los puentes ferroviarios, en el situado sobre el río Izana las obras consistirán en la reparación de la estructura medianteel levantamiento de la vía existente así como el saneamiento y limpieza de la vegetación. También se repondrán los elementos deteriorados del tablero. En cuanto al situado sobre el río Golmayo, se ejecutará un sistema de impermeabilización de la plataforma. Por último, en el puente sobre la carretera nacional N-111 se procederá al levantamiento de la vía, que será sustituida por una nueva vía renovada, y se impermeabilizará el tablero con vistas a su posterior reparación.