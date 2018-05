Los estudiantes se manifiestan contra la sentencia de la Manada

En esta ocasión fueron los estudiantes los que salieron a la calle para denunciar lo que calificaron de «justicia patriarcal», en contra de la sentencia de la Manada que condenó a los cinco acusados por abuso sexual y no por agresión. Unas 150 personas secundaron esta manifestación que comenzó en la plaza Mayor y finalizó a las puertas de la Subdelegación del Gobierno donde los convocantes leyeron un manifiesto para decir «basta ya de injusticias, de agresiones machistas, basta de victimizar a los agresores y culpar a las víctimas».

La manifestación en principio estaba organizada por el Sindicato de Estudiantes, si bien, el movimiento feminista decidió no secundarla por estimar su carácter «oportunista», aprovechando la corriente social en contra de la Manada, cuando su apoyo nunca ha sido feminista, según denunciaron representantes del Colectivo Juvenil Feminista Pandora Soria, que ha hecho propia la movilización. «El Sindicato de Estudiantes llamó en su página web a una huelga estudiantil, como protesta contra el juicio de la manada, convocatoria que realizó de manera completamente unilateral, sin contactar en ningún momento con el movimiento feminista», argumentó este último colectivo para explicar su postura y el hecho de que se hayan desvinculado.

«No pueden seguir las sentencias injustas, no podemos continuar con una ley que condena a las mujeres», manifestaron desde el colectivo Pandora, destacando sobre todo su apoyo a la víctima de la Manada. «Tenemos una justicia patriarca y las mujeres no estamos seguras con estas leyes», recalcaron desde la cabecera de la manifestación que tuvo lugar en la mañana de ayer en Soria.

Los lemas de los jóvenes estudiantes dejaron bien a las claras su opinión, con pancartas en las que podía leerse, «No son muertes, son asesinatos», «Jueces y fiscales también son culpables», «Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca» o «Hasta los pezones de sus agresiones».

En el manifiesto, el colectivo femenino atribuye al tribunal de Navarra que juzgó a la Manada un delito de «prevaricación», dictando «una sentencia contraria a esa propia demostración de hechos acreditada por él mismo».

En ese sentido considera «inconcebible» el fallo en el juicio «por violación múltiple en Sanfermines, en el cual se ha decretado que hubo abuso sexual y no agresión sexual, lo que implica que se considera que durante le acto sexual no tuvieron lugar violencia ni intimidación, sentencia que contradice los propios hechos probados», según leyeron los convocantes en la manifestación.

Pandora se refirió también la decisión judicial respecto a un vecino de la localidad de Navaleno condenado a siete años de prisión por un delito de agresión sexual, señalando que tampoco en esta ocasión les «parece suficiente por destrozar la vida de una persona, quien arrastrará de por vida secuelas del trauma ocasionado».

Por último, el colectivo tuvo unas palabras de recuerdo para las mujeres asesinadas recientemente, tanto en la provincia de Burgos como en Zamora.