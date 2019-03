Eurofranqueira renuncia a la ayuda Reindus para instalarse en Ólvega

La empresa Eurofranqueira Industrial SLU, dedicada a la fabricación de muebles y con domicilio social en Las Rozas (Madrid), que pretendía iniciar una actividad de fabricación de muebles de calidad en el polígono de Ólvega, en virtud de la ayuda Reindus otorgada en 2017, presentó ayer la renuncia a la misma, según confirmaron desde el Ministerio de Industria. Eurofranqueira formalizó la renuncia al proyecto presentado en la convocatoria de 2017 del Plan Reindus, según la solicitud de ayuda que fue resuelta favorablemente el 27 de noviembre de 2017, cuando Luis de Guindos ostentaba el cargo de ministro de Economía, Industria y Competitividad.

Un año después, el 27 de marzo de 2018, con Román Escolano como titular de la misma cartera, se abonó un préstamo por valor de 1.400.000 euros, que se correspondía con el 75% de la inversión total que pretendía ejecutar la empresa madrileña. La resolución fijaba un plazo para ejecutar las inversiones hasta mayo del presente año 2019, con la pretensión de crear entre 25 y 35 puestos de trabajo.

Lo que la empresa ha alegado en el escrito remitido ayer al Ministerio de Industria es la imposibilidad de realizar la inversión, según indicaron fuentes ministeriales. De este modo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo iniciará de manera inmediata el trámite de reintegro de la cantidad mencionada y que le había sido concedida a Eurofranqueira Industrial SLU.

Se da la circunstancia de que hace un mes la empresa solicitó la licencia de obras en la nave del polígono industrial donde pretendía instalarse, con el proyecto de ejecución, en el que indicaba su intención de dedicarla a almacén de material, por lo tanto no al desarrollo de una nueva actividad para fabricación de muebles de calidad como señaló en su solicitud de las ayudas Reindus, según publicó Heraldo-Diario de Soria-El Mundo en su edición del pasado día 19. Estas ayudas se conceden para industrias y la creación de empleo, no para la habilitación de meros almacenes.

El último contacto que mantuvo la empresa con el Consistorio de Ólvega fue al presentar el citado proyecto de ejecución. Fue entonces cuando desde el Consistorio olvegueño le requirieron a la empresa que clarificara la actividad que iba a desempeñar en la nave y Eurofranqueira remitió un anexo indicando que el destino final en el polígono Emiliano Revilla iba a ser sólo para almacén de material, como ya aseguró el pasado lunes el alcalde de Ólvega, Gerardo Martínez.

Eurofranqueira Industrial SLU, que figura como industria manufacturera fundada en mayo de 2017, había adquirido una nave en el polígono industrial Emiliano Revilla donde pensaba realizar la inversión de casi dos millones de euros para instalar la fábrica de muebles.

No obstante, hasta hace apenas un mes no formalizó el trámite para la licencia de obra, cuando las actuaciones financiadas debían realizarse antes de que concluyera el mes de abril de este año, tal y como indica la normativa de la convocatoria del Ministerio, que concede un máximo de 18 meses contados desde la fecha de resolución de la ayuda, que fue octubre de 2017, de modo que pudiera entrar en funcionamiento ya en mayo.