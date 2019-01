Europa debate hoy las enmiendas a los fondos contra la despoblación

La Unión Europea puede macar esta semana parte del futuro de Soria. La Comisión de Desarrollo Territorial del Parlamento continental debate hoy numerosas enmiendas para la gestión de los fondos de cohesión en el período 2021–2027. Varios de estos documentos se centran en dotar de ayuda económica a territorios especialmente despoblados y pueden suponer un cambio sustancial para la provincia, por ejemplo al pasar de un 40% de cofinanciación de proyectos a un 70%.

El presidente de FOES, Santiago Aparicio, explicó que parte de estas propuestas nacen de la creación del la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), un lobby (grupo de presión) originado por las patronales de Soria, Cuenca y Teruel. Posteriormente se sumaron los grupos de acción local y dos regiones, una croata y otra griega.

Con el objetivo de «contribuir a revertir la situación de despoblación» se han mantenido «más de 100 reuniones y hemos acudido con estudios muy rigurosos» para solicitar a la Unión Europea que reconozca y palie la situación. Las enmiendas cuyo debate arranca hoy entran en el objetivo de que «Europa y sus miembros empujen políticas específicas para revertir la despoblación». El Comité de Regiones apoya la petición pero «año tras año» el programa «debe estar dotado» económicamente.

La técnico de SSPA, Sara Bianchi, enunció algunas de las enmiendas que podrían cubrir esa necesidad y que han sido presentadas por políticos de diversas siglas y países. Es el caso de la enmienda 900, que «pone el foco en el reto demográfico e intenta que los gobiernos autonómicos y nacionales aborden de pleno el reto» de una manera global.

La segunda de las principales enmiendas, la 1.965, «incide en el tema de los fondos». En este caso «intenta proponer que la cofinanciación para provincias con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado sea más favorable con respecto al criterio del PIB». En la actualidad hay diversos tramos de cofinanciación de proyectos dependiendo de la renta media de los ciudadanos. Así, en función de este criterio la Unión Europea aporta el 40%, el 55% o el 70% en función de la riqueza económica.

En el caso de Castilla y León esto supondría quedarse ahora en el tramo inferior. No obstante Soria muestra una densidad de población muy inferior a la marcada en la enmienda, por lo que para sus necesidades podría recibir una cofinanciación sustancialmente mayor.

La tercera de las enmiendas destacadas por Bianchi percute también de forma directa sobre criterios económicos, aunque en esta ocasión sobre las cuantías globales. Y es que la enmienda 2.022 habla «de fondos adicionales por despoblación para territorios con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado». En este caso la importancia está «no tanto por la cuantía de dinero sino porque abre la puerta a la financiación adicional». En resumidas cuantas, porque de aprobarse permitiría contar con nuevos canales monetarios.

Bianchi confió en que se llegue a tiempo dado que las cercanas elecciones europeas de mayo hacen que el plazo sea «limitado». No obstante aplaudió que «todos los partidos han puesto enmiendas dentro de la Comisión», lo que evidencia interés por la materia. Tanto el pleno como el debate de fondos específicos (caso del Feder) se producirá probablemente en febrero aunque no hay fechas fijas.

Por su parte el presidente de l grupo de acción local Asopiva, Paulino Herrero, destacó la creciente sensibilidad oficial con esta problemática. «Es muy fácil explicarlo en Europa. Se ha pasado de la Europa de las ciudades a la Europa de los ciudadanos», aseveró durante su intervención.

Asimismo llamó a «desideologizarlo, porque resulta ridículo que por unos o por otros los apoyos» estas enmiendas «no salieran» adelante. No obstante apuntó que en el continente sí existe esta sensibilidad, cosa que no siempre pasa cuando uno se mueve en niveles más cercanos. «En España no se te escucha, te sientes hasta ridículo en el ámbito nacional y regional» cuando se expone este problema.

Herrero también destacó la importancia de mostrar «la unión de una sociedad en lucha para que se implante en España una estrategia de desarrollo rural». Aunque para primavera está prometida –y reiterada– la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, todo apunta a que los debates en el corazón de Europa entre mañana y febrero pueden marcar el paso de la repoblación en Soria hasta 2027.