La exención del precinto propicia la caza de 285 corzas y 330 ciervas

La abundante cabaña de corzos y ciervos en la provincia, los principales protagonistas en el lamentable ranking de accidentes provocados por animales que irrumpen en la calzada y los daños en los cultivos, llevó al Consejo Regional de Caza a determinar que en la campaña de caza que acaba de terminar fuera posible abatir a las hembras de estas especies sin necesidad de precinto, es decir, de forma libre. Una manera de animar a los cazadores, dado el escaso atractivo que corzas y hembras pueden despertar por cuanto no suponen trofeo.

Finalizada la temporada de la caza mayor el pasado mes de febrero, el resultado es que se han abatido 52 corzas sin precinto en monterías celebradas en los distintos cotos de la provincia, además de otras 133, igualmente sin precinto, en rececho. A esta cifra hay que añadir otro 330 ejemplares de ciervas cazadas y que no contaban con la obligación del precinto (de 1.438 ciervas hembras cazadas en monterías en la temporada 2017-2018). No obstante, la cifra de ejemplares sin precinto aumentará, según avanzó el jefe del servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, José Antonio Lucas, ya que todavía faltan por contabilizar las presas de ciervas resultantes de los aguardos, cuyos datos están aún facilitando los cotos.

Lo importante es determinar si estas cifras son suficientes para garantizar el control cinegético, como pretende la Junta de Castilla y León, centrando el tiro precisamente en las hembras para lograr un freno de la natalidad. «Los números de ejemplares de hembras abatidas están bien, aunque es difícil determinar sin son muchos o pocos, a la espera de ver el resto de modalidades (de caza), y sobre todo de comprobar si en dos años el problema disminuirá. Hasta entonces no sabremos si las cifras han sido suficientes», enfatizó Lucas.

Según destacó, «la Administración, vista la problemática del exceso de hembras, quiere dar más facilidades a los titulares de los cotos, pero son ellos los que han de ser conscientes de que tienen que cazar hembras». Y no es una cuestión sencilla, enfatizó, ya que «algunos titulares todavía piensan que es bueno tener exceso de hembras para asegurar la viabilidad genética, pero es un error».

«Yo quiero pensar que los que opinan eso son una minoría, pero este proceso de concienciación no se verá hasta dentro de dos o tres años cuando veamos la evolución de la cabaña», añadió.

La respuesta obtenida tras la Orden Anual de Caza de Castilla y León del año pasado que determinó la caza sin la obligación del precinto hace pensar que la medida se repetirá, si bien es algo que debe decidir el Consejo Regional de Caza, que tiene previsto reunirse en breve, según avanzó Lucas.

Desde la Federación de Caza de Castilla y León, su delegado en Soria, José Sanz Cámara, se muestra partidario de actualizar los planes técnicos de los cotos, de modo que sean lo más ajustado a la realidad de las especies y el número de ejemplares que alberga, antes que dar vía libre a la caza de hembras de forma sistemática. «Yo no veo bien que se pueda matar a discreción a las hembras, quizá este año, como excepción, pero hay que matar las que sea necesario y con un control exhaustivo. Control sí, pero no exterminio», matizó Sanz Cámara, quien cumple ya un año como delegado de la Federación de Caza en Soria.

En su opinión, sí que existe concienciación entre los titulares de los cotos y los propios cazadores sobre la necesidad de ayudar al control cinegético, que pasa por actuar sobre las hembras. «A nadie nos gusta que nos echen la culpa de los accidentes de tráfico cuando están en juego vidas humanas», recalcó. El hecho de que esta temporada se determinara que para cazar corzas y ciervas, entre enero y febrero, no era necesario precinto, ha propiciado que se abatan más hembras, pero también ha contribuido el que la carne del animal se pueda vender. Existen tres empresas en la provincia que la compran, y eso ha animado también a los cazadores. Una corza puede reportar al cazador unos 30 euros.

Contrasta con los 1.500 euros que de media cuesta un precinto para dar caza a un corzo macho, los que sí suponen trofeo y por lo tanto son más atractivos para el aficionado. Sanz Cámara considera que es vital que se actualicen los planes técnicos, una obligación que tienen los cotos, por ley, cada cinco años, y que requieren acudir sobre el terreno y analizar cuántos ejemplares existen y los que conviene cazar.

En la campaña de 2016-2017, las capturas de corzos se elevaron, en el total de la provincia, a 5.833 ejemplares, mientras que en el caso de los ciervos fueron 4.828. Se trata de las cifras más altas de la comunidad autónoma, con diferencia, sólo superadas por Burgos pero exclusivamente en el caso de los corzos, donde se llegó a la cifra de 7.123 capturas. En el conjunto de la comunidad fueron 18.937 corzos y 9.123 ciervos los abatidos durante la temporada.

Un año antes, en Soria, el balance fue de 5.535 corzos y 5.016 ciervos, según la información que recoge la Consejería de Medio Ambiente. También Burgos superó en corzos, con 6.421. En el total de la región el dato se quedó en 17.419 en cuanto a los corzos y en 9.004 en el caso de los ciervos.