La plataforma Soria Ya quiso dejar ayer claro, a través de un comunicado, que es «totalmente apartidista, como demuestran nuestras múltiples actuaciones, exigiendo acciones favorables para Soria a las administraciones, cualesquiera sean los colores políticos que estas representen», manifestaron en respuesta a las declaraciones del antiguo portavoz Goyo Alonso, quien desde ayer ya no es miembro del colectivo por entender que la plataforma ha adoptado posturas partidistas.

En este sentido, la portavoz Vanessa García aclaró a Heraldo-Diario de Soria que su respaldo a Teruel Existe, que a su vez contribuyó con su voto al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, se fundamenta en el deseo de la formación de un ejecutivo, «y daba igual qué partidos fueran, el caso era desbloquear». En esa misma línea, puntualizó que en esta ocasión la constitución de un gobierno dependía de esas dos formaciones políticas, pero si hubieran sido otros el apoyo también se habría producido.

En cuanto a la salida de Goyo Alonso, algo que lamentaron, agradeciéndole «el tiempo que durante todos estos años ha dedicado para luchar por el futuro de nuestra tierra, quisieron matizar que hace tiempo que ya no ejerce de forma activa como portavoz de Soria Ya.

«Durante los 20 años de vida de nuestra plataforma, diferentes personas han aportado su granito de arena para hacer que las reivindicaciones de nuestra tierra sean escuchadas. Todas y cada una de esas personas han sido importantes y esenciales para conformar lo que a día de hoy es Soria Ya. Nuestro éxito se basa en que siempre ha habido diferentes sensibilidades y diferencia de criterios pero siempre se ha antepuesto el bien de la provincia», señaló el colectivo en un comunicado.

En el caso particular de Goyo Alonso, manifestó la plataforma que hace ya tiempo que no acude a las reuniones en las que se toman las decisiones, «aunque, por deferencia hacia él por todo lo que representa, en todo momento se le ha comunicado cuándo y dónde tenían lugar, y siempre ha tenido acceso a las actas de las mismas, por lo que tiene conocimiento de primera mano del devenir de la plataforma». Yen esa línea, continúa: «Respetamos la decisión de Goyo Alonso, pero debemos aclarar que la rueda de prensa la ha convocado de forma personal y no como portavoz de Soria Ya».

El colectivo recalcó que continuará trabajando «y nuestras puertas seguirán estando abiertas a todas aquellas personas que quieran participar de forma activa o colaborando a través de los diferentes grupos de apoyo que se están organizando en distintas localidades».

Respecto a las críticas de Alonso de que no se celebran asambleas y que las decisiones las adopta «un grupito», García especificó que la plataforma mantiene reuniones todos los lunes y que las decisiones se realizan por votación de los asistentes, al margen de que existan grupos organizativos, como el de portavocía, comunicación o redes sociales, que sí toma decisiones urgentes cuando es necesario.

«La decisión de Goyo es personal y es libre, nos produce tristeza. El resto –de los anteriores portavoces– sigue estando y aunque no acudan a las reuniones, están todos enterados de lo que ocurre», concluyó García.