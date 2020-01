Éxito de la deshabituación tabáquica en las terapias de grupo de la AECC

Con el mes de enero llega el momento de los buenos propósitos, uno de los principales, abandonar el hábito del tabaco, un paso difícil que no todos los fumadores pueden dar en solitario. Por eso se creó la unidad de deshabituación tabáquica en la delegación soriana de la Asociación Española contra el Cáncer, AECC, que realiza terapias de grupo para lograr el objetivo. Actualmente prepara la llegada de nuevos participantes.

El grado de éxito fue elevado el pasado año con final feliz para más de un 80 por ciento de los asistentes. Según apuntó la psicóloga de la AECC en Soria, Isabel Ciria, de los 82 participantes en la terapia, 71 consiguieron dejar de fumar tras seguir los protocolos fijados en la terapia. «Algunos abandonan, otros no pero no logran dejarlo», explica Ciria, ya que el objetivo es que la reducción sea a cero cuando acaban las sesiones.

De esos 82 fueron 42 mujeres y 34 hombres: «Fumaban entre 20 y 40 cigarrillos 68 personas; otras diez fumaban menos de 20 y sólo cuatro llegaban a más de 40». Asimismo, la edad media es de 47 años, con inicios de consumo a los 15 o 16 años. «Se trata sobre todo de personas que han intentado dejar de fumar por su cuenta pero no lo han conseguido y recurren a nosotros», concretó.

Los cursos de deshabituación comenzarán de nuevo a principios de febrero, con lo que es el momento de inscribirse. «En enero sí se nota un pico pero llegan a lo largo de todo el año», apuntó la psicóloga sobre los asistentes a las terapias.

En total son siete sesiones, una a la semana, con lo que a lo largo del año se formalizan ocho grupos en la AECC, con unas diez personas cada uno. «Nuestra metodología es una terapia de grupo cognitiva-conductual, multicomponente, que utiliza distintas técnicas en cada fase como control de estímulos, autocontrol, abstinencia...», indicó Ciria sobre un proceso que contempla ya no sólo el abandono sino también el mantenimiento. Los participantes entran fumando y la disminución de nicotina es progresiva, mientras se les informa sobre los problemas del tabaquismo y se hace terapia.

El objetivo es que en mes y medio los fumadores dejen el hábito. Según la trabajadora de la AECC, «son siete semanas y en la quinta o la sexta ya el consumo se reduce a cero, aunque también depende de cada persona, lógicamente, y del hábito que tenga».

El mensaje que lanza Ciria es de optimismo más que amenazador. «Los fumadores saben el perjuicio que el tabaco causa a la salud, pero hay que ser consciente de que es una droga y por lo tanto adictivo», reconoció, insistiendo en que «dejarlo es posible y se puede conseguir». «Es una decisión difícil que depende de cada uno pero está claro que dejarlo aumenta la calidad de vida y la salud», matizó.

Además de las propias sesiones, la Asociación Española contra el Cáncer hace un seguimiento anual de aquellos que han dejado de fumar, para tratar de ayudarles ante posibles recaídas.

Aquellos que no han podido culminar su objetivo en el curso puede repetir, pero nunca de forma consecutiva. «Se puede volver al protocolo siempre que no sea en dos grupos seguidos, y generalmente a la segunda oportunidad ya lo consiguen», se congratula la psicóloga.

Ahora se encuentran pleno proceso de formar grupos para el próximo curso que empiece en febrero y todavía hay plazas vacantes, matiza.