El exjugador de la Arandina pidió al Almazán 19.700E si no le readmitía

La demanda presentada por la representación legal del exjugador de la Arandina Víctor Rodríguez Viti, imputado por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 15 años, en el Juzgado de Almazán de Soria debido la rescisión del contrato de su representado por parte de la Sociedad Deportiva adnamantina, pedía la readmisión del futbolista y en caso de que esto no fuera posible reclamaba subsidiariamente una indemnización de 19.700 euros, según concretó ayer el abogado, Rafael Uriarte.

«Lo que se solicitó fue que se declarara incumplido el contrato y se condenara al club a reintegrarlo con los mismos derechos y obligaciones», especificó el letrado, aclarando que «sólo subsidiariamente» y ante la imposibilidad de continuar con el contrato y por lo tanto proceder a la readmisión, se le indemnizara con 7.700 euros, cantidad que le correspondería por su ficha de unos 700 euros mensuales, y otros 12.000 euros en concepto de lucro cesante y por daños morales. En total, 19.700 euros, una «alta indemnización económica», como calificó la Sociedad Deportiva Almazán, que si bien el día anterior no quiso realizar declaraciones, ayer emitió un comunicado haciendo ésta y otras puntualizaciones.

El club, que presentó un escrito de allanamiento de la demanda del jugador el pasado lunes, es decir, que accedió a dar cumplimiento al contrato firmado con Víctor Rodríguez Viti el 9 de junio y que posteriormente rescindió, el 4 de julio, recoge en el comunicado que «la disyuntiva para el club era o abonar una muy alta indemnización económica por rescisión unilateral del contrato o proceder a reintegrar al jugador en las condiciones que figuran en el contrato», y añade que «la Sociedad Deportiva Almazán no dispone de fondos para hacer frente al importe de la indemnización». En ese sentido, concluye diciendo que actualmente se encuentra pendiente de la resolución judicial.

Es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán el que tiene que emitir la sentencia correspondiente, que previsiblemente ordenará la readmisión del exjugador de la Arandina, puesto que el club adnamantino se ha allanado a la demanda, es decir, no se opone a ello.

Precisamente ayer le fue notificado al representante legal del futbolista la petición de que conteste al allanamiento, que evidentemente será en positivo. Si el escrito de respuesta de Uriarte salió ayer por lexnet, como anunció, el juzgado contará ya con toda la documentación para emitir la sentencia, lo que podría ser ya en breve.

Por otro lado, el club aseguró en su comunicado que Víctor Rodríguez Viti «jamás ha estado entrando a las órdenes de la Sociedad Deportiva Almazán», desmintiendo lo que manifestó a este medio de comunicación el abogado del jugador. El letrado matizó ayer que sí lo hizo, «pero debió ser sólo ponerse las botas y salir», en referencia a que el contrato fue rescindido en cuanto el futbolista llegó a Almazán.

En ese sentido, el abogado también hizo matizaciones respecto al piso en el que presumió que había llegado a vivir el jugador pero no fue así, tal y como afirmó el Almazán, que calificó de «rotundamente falso» que estuviera residiendo «en un piso regentado por el club». Uriarte especificó que el contrato de la vivienda ya estaba hecho y que su defendido iba a vivir con el otro exjugador de la Arandina contratado por la Sociedad Deportiva adnamantina e igualmente imputado en el caso de Aranda de Duero, Carlos Cuadrado Lucho.