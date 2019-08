La explosión de una embarcación deja dos heridos en el pantano

La tranquilidad de la tarde de agosto se quebró súbitamente en el pantano con las llamas y la explosión de una barca, un siniestro que dejó dos heridos y una fuerte impresión en la zona. De la gravedad del suceso hablan los medios movilizados, helicóptero medicalizado incluido para trasladar a una de las víctimas al Hospital Río Hortega de Valladolid. El 112 envió también una UVI móvil, que desplazó a un varón al Hospital de Santa Bárbara, refirió el servicio de emergencias.



Se trata de un matrimonio de Guadalajara, de 59 años la mujer derivada a Valladolid, y de 68 el varón. El dispositivo sanitario movilizó además una ambulancia medicalizada.



El suceso tuvo lugar en las inmediaciones del Camping Urbión. La alerta llegaba al 112 a las 17.27, con el aviso no sólo de los heridos sino del riesgo por las llamas. Y es que había peligro de que se extendieran a otras embarcaciones y a la zona de monte. De ahí que junto a la Guardia Civil y los bomberos llegados desde la capital y Vinuesa tuvieran que movilizarse hasta la Cuerda del Pozo los agentes medioambientales. La amenaza de que el fuego afectara a otros elementos no llegó a realizarse.



La embarcación se encontraba amarrada a la orilla y, primero, explicaron testigos del incidente, se apreciaron unas llamas y después lo que parecieron dos explosiones. Una combinación que dejó una espesa humareda y la alarma entre el público de la zona de recreo. La Policía Judicial investiga las causas, explicaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Aparentemente, indicaron testigos, el fuego se originó en el motor de la embarcación.



«Hemos oído un ruido» y «han venido unas niñas a avisarnos», contó el gerente del Camping Urbión, Diego Peña. Los heridos eran clientes «habituales» del establecimiento. El accidente se produjo por alguna causa «al llenar el depósito de gasolina». Al desatarse la emergencia «desde ‘camping’ hemos estirado mangueras» y al encontrase la barca sobre el agua no había peligro de que las llamas se extendieran a la vegetación. «Ha sido por repostar», afirmó el gerente, «seguro».



Desde el punto de vista del Club Náutico las causas se encontrarían en el modelo de propulsión de la barca, de motor intraborda, es decir, alojado en una cámara. Un sistema que si no se toman precauciones puede dar lugar a situaciones como las de ayer. «Seguro que si se ha producido un incendio es que es intraborda con gases en la cabina», señaló el presidente de la entidad, Luis O’Connor. Un motor exterior, fueraborda, no da «problema nunca», refirió.



El otro sistema es «muy peligroso» si no se adoptan ciertas medidas antes de encender el motor. La cámara que alberga el motor «suele desprender gases cuando están paradas» las embarcaciones y «si hay vapores de gasolina» y quien maneja se descuida puede darse una explosión.



Es necesario por ello realizar una «ventilación previa al encendido», algo que se tiene que realizar «cinco minutos antes». Una vez hecho esto «con lo demás no hay problema ninguno». Por alguna prisa o descuido, tuvo que darse una omisión ayer de esta medida, pies «con lo demás no hay problema ninguno» con este tipo de motores. «Este caso es así de claro», manifestó sobre el incidente. La nave siniestrada no pertenece al Club.



«En embarcaciones nunca había pasado» algo así en el pantano, afirmó por su parte Vicente Hernández, también del Club Náutico. Por parte de la Guardia Civil «hacen un seguimiento bastante exhaustivo de las embarcaciones», comprobando que cumplen con todos los requisitos. «Nos piden todos los años la documentación» y «son muy estrictos». Por su parte los propietarios velan por que las embarcaciones estén en condiciones, con los mantenimientos e «invernajes» fuera de temporada. Y a comienzos del verano también las revisan. Sin embargo, parece «inevitable» que en alguna ocasión puedan surgir percances.



La Confederación Hidrográfica del Duero exige a los propietarios un permiso de navegación y estar al día con los seguros. La Guardia Civil revisa «prácticamente» al 100% las naves.