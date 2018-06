La factura del Think Europe se eleva ahora a 100.000 euros

Ni 40.000 euros, como estaba inicialmente presupuestado, ni 80.000 como denunció el PP hace unas semanas. El coste definitivo del congreso Think Europe celebrado en Soria en enero supondrá al Ayuntamiento un gasto de 100.000 euros. Ayer la comisión de Hacienda dictaminó favorablemente, a pesar de las críticas de la oposición, de una modificación de crédito de 60.000 euros y la decisión será refrendada por el Pleno el próximo jueves. El equipo de Gobierno reconoce su «error» en la planificación del gasto, aunque sigue defendiendo la idoneidad de celebrar en evento de esas características en la capital. La oposición sin embargo considera que ha sido un «despropósito».



El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, defendió la «claridad» y la «transparencia» del equipo de Gobierno sobre los gastos del congreso. El edil recordó que la propuesta para la organización del Think Europe llegó cuando se estaba elaborando el presupuesto por lo que inicialmente se consignó una partida de 40.000 euros en previsión de que el Ayuntamiento pudiera recibir aportaciones tanto de otras entidades públicas como empresas privadas. En este sentido, Muñoz admite que se ha podido cometer un «error» en la planificación.



«Ahora nos hemos dado cuenta de lo que realmente costaba un evento de este nivel», explicó el concejal. No obstante, Muñoz recuerda que durante esas jornadas visitaron Soria un gran número de alcaldes europeos y que también estuvieron presentes personalidades importantes de la política nacional como la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el presidente del a junta, Juan Vicente Herrera, o la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.



«Evidentemente las facturas hay que pagarlas, principalmente las quejas vienen por dos cuestiones la cena y la traducción, pero realmente es lo que cuestan», insistió. El concejal asegura que a pesar del incremento del gasto sobre la cantidad prevista «si hay oportunidad» Soria volvería a acoger un encuentro similar aunque «se intentará que el presupuestos esté más ajustado a lo que realmente son los costes».

Por su parte la oposición valora de forma muy diferente el incremento del coste de la organización del congreso. El portavoz del PP, Adolfo Sainz, explicó que en la comisión se conoció la existencia de una nueva factura por valor de 19.000 euros correspondiente a los aparatos para la traducción simultánea. Esta circunstancia es la que provoca que el coste final del congreso pase de los 80.000 euros¡ denunciados por los populares hace un par de semanas a los definitivos 100.000 euros. «No son 40 ni 80, son 100.000 euros», insistió Sainz.



«Se han gastado 100.00 euros en cuatro días, de nuestro IBI, nos parece algo desproporcionado», asegura el edil popular. Sainz cuestiona especialmente los 70 euros por cubierto que se pagaron por la cena de gala en la que participaron 150 personas. «El congreso puede que fuera más o menos interesante, yo mismo asistí a algunas de las ponencias, pero no es lógico que el coste pase de 40.000 a 100.000 euros», insistió. «No llevábamos ni 15 días con el Presupuestos cuando ya se tuvo que modificar», explicó añadiendo que «ahora tenemos que el Congreso ha pasado y no se sabe muy bien en qué nos ha beneficiarios, y hablamos de 100.000 euros», manifestó. Sainz además reveló que en ese gasto no se computan los 15.000 euros aproximadamente que pagó la Diputación para que Soria acogiera esos días un programa radiofónico. «Esto lo que demuestra es que no hay un rigor, es un derroche y no les importa porque disparan con pólvora del rey», finalizó.



El concejal de Cs, Jesús de Lózar, considera que «faltó pericia» en el cálculo del gasto y que otra cuestión es la «utilización política» del congreso. por su parte, Luis Alberto Romero, de Sorianos, apunta que el aumento del gasto es una «despropósito». «Ellos mismos han reconocido que se las ha ido de las manos, lo de poner a Soria en el mapa, no cuela», concluyó.