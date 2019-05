La Facultad de Ciencias de la Salud mira ya al doble grado

La futura Facultad de Ciencias de la Salud dio ayer un nuevo paso para su estreno el próximo curso en el Campus Universitario Duques de Soria tras la integración entre Fisioterapia y Enfermería. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó la composición de la Comisión Electoral que determina los procesos de dicha fusión, de modo que a finales de junio o principios de julio se presenten las candidaturas a decano y las votaciones se celebren en septiembre. El calendario exacto se decidirá este viernes en las juntas de facultad de Enfermería y Fisioterapia.

Una vez que la integración quede formalizada, la nueva Facultad de Ciencias de la Salud se encamina ya hacia el doble grado, pues el objetivo es que el alumno no sólo pueda salir titulado en Fisioterapia o en Enfermería pasados cuatro años, sino que tenga la opción de hacer ambos en cinco años. «Se supone que dejaremos pasar un año tras la integración y comenzaremos el proceso para obtener el doble grado, la Facultad nace con esa vocación. Es algo lógico y es lo que hay que potenciar a medio plazo», explicó la decana de Enfermería, Ana Fernández, quien destacó que el consenso en este sentido es claro.

De esa manera, Ciencias de la Salud ofrecería tres grados, el de Fisioterapia, Enfermería y el doble de ambas titulaciones. Otro de los objetivos a corto plazo es la implantación de un Máster conjunto en Atención al paciente pluripatológico para ambos grados.

En cuanto a los candidatos a decano, Fernández aseguró que no descarta optar a las elecciones pero siempre que cuente con el respaldo de un equipo acorde. «Ahora mismo lo tengo pero algunos quieren dejarlo para centrarse en la docencia, y todo dependerá de si se hace un buen equipo después», concretó.

La actual decana de Enfermería, quien agradeció la agilidad en la UVa para posibilitar la integración, adelantó que ya ha sido autorizada la estructura de la Facultad con un secretario académico, tres vicedecanatos y dos coordinadores de prácticas, uno del Sistema de Intercambio Entre Centros Universitarios Españolas, SICUE, y otro de Eramus para el exterior. En ese sentido, destacó que «la intención es no perder efectivos sino ganarlos», en referencia al profesorado y personal. «Queremos aumentar la plantilla de profesores tan deficitaria que tenemos, sobre todo porque ahora mismo la mayoría es de la misma edad, en torno a los 55, y cuando se jubilen lo harán todos a la vez, por lo que necesitamos ir formando cantera para tener tasa de reposición», explicó Fernández, quien indicó que en su facultad ya han solicitado un profesor a tiempo completo pero su petición ha sido rechazada por la Universidad de Valladolid.

«Estamos en la reserva pero nos dicen que han centros más necesitados que nosotros», expuso a modo de ejemplo sobre la situación, recordando que Enfermería tiene 33 profesores integrados, de los que cinco son asociados, seis a tiempo completo y 22 están en las tutorías de las prácticas con los alumnos.

La Facultad de Ciencias de la Salud lleva meses gestándose pero fue ya en julio de 2018 cuando el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó la memoria de constitución mediante la agrupación de las dos facultades existentes en un único centro.

Su objetivo es alcanzar una mayor competitividad tanto en el ámbito nacional como internacional y agrupar titulaciones afines, con lo que se favorece el aprovechamiento de recursos humanos y materiales así como proyectar y fortalecer en un futuro estas titulaciones, según indican desde la Universidad de Valladolid.

Entre las de unificar las dos facultades se encuentra el hecho de que los profesores pueden tutelar a los alumnos en los doctorados y potenciar la investigación con proyectos mucho más potentes, como apuntó al respecto la decana de Enfermería.