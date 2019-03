Fallece un detenido en los calabozos tras recibir sedantes

Un vecino de Soria, de 59 años de edad, falleció en la tarde del pasado sábado en los calabozos de la comisaría de Policía Nacional en Soria, hasta donde había sido trasladado por los agentes al mostrar una conducta agresiva increpando a los clientes de un establecimiento de hostelería de la capital.

Según informó la Subdelegación del Gobierno, el fallecido, A.G.L., natural de Soria, presentaba un estado de tal agresividad que fue reclamada la presencia de los servicios médicos, a través del teléfono de emergencias 112, quienes procedieron a suministrarle sedantes en dependencias policiales.

Por el momento se desconocen las causas de la muerte que tendrá que determinar la autopsia del cadáver, que le fue practicada en la jornada de ayer.

A. G. L. había sido detenido en torno a las 18.30 horas, cuando se encontraba en un bar de la carretera de Logroño, como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de Policía Nacional y Policía Municipal, que habían acudido tras ser requeridos ya que esa persona estaba amenazando a clientes del local, afectado por el consumo de alcohol.

Tal y como indicaron a Heraldo-Diario de Soria fuentes próximas, A.G.L. se encontraba sentado en el exterior del establecimiento hostelero cuando comenzó a increpar a un vecino que tenía aparcado su vehículo al lado. Profiriendo gritos a favor de la independencia de Cataluña y País Vasco –el detenido había residido durante años en Navarra–, la situación derivó en un empujón a dicho vecino, quien optó por avisar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto al teléfono policial 091.

Varios vehículos, tanto de Policía Local como Nacional, se personaron en el lugar y los agentes, tras intentar convencerle de que depusiera su actitud y dado que se enfrentó a ellos, procedieron a reducirle y a llevarle a la Comisaría.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, confirmó que se trató de dos agentes de la Policía Nacional y otros tantos de la Local. El detenido ofreció una gran resistencia en su detención pronunciando amenazas contra los policías hasta que pudo ser introducido en el coche policial. Su corpulencia no facilitó las cosas.

El detenido fue trasladado a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, donde debido al estado de agresividad en el que se encontraba, se requirió la presencia de los servicios de asistencia médica, los cuales procedieron a administrarle sedantes. Según confirmó la Subdelegación, recibió sedación dos veces ya que la primera inyección no fue suficiente para calmarle.

En torno a las 20.55 horas, el funcionario de Policía encargado de la seguridad de los detenidos en los calabozos escuchó «un ronquido apagado», indicaron desde la Subdelegación del Gobierno de Soria, por lo que intentó comunicarse con él, quien durante el tiempo que había permanecido en los calabozos tras la sedación estuvo «tumbado, tapado por una manta y durmiendo», señalaron las mismas fuentes, «como se puede detectar por los dispositivos de audio y vídeo vigilancia con que cuentan la comisaría de Policía». Gracias a este método, los agentes pueden supervisar a través de los monitores el estado de los detenidos, escuchando también lo que ocurre en el interior de los calabozos.

Dado que el policía no obtuvo respuesta cuando intentó comunicarse con él por el interfono, accedió al calabozo y pudo comprobar que su respiración y pulso eran muy débiles.

Además de llamar de inmediato a los servicios médicos, los funcionarios de Policía le practicaron maniobras de reanimación cardio-respiratorias hasta que llegaron las asistencias sanitarias, que continuaron con dicha labor, sin éxito. Finalmente y después de unos treinta minutos, el servicio médico certificó la defunción del detenido en dependencias de la comisaría.

La Policía Nacional comunicó en la tarde del sábado los hechos al Juzgado de Instrucción de la capital que se encontraba en funciones de guardia, por lo que quedaron abiertas las pertinentes diligencias de investigación para esclarecer el suceso. Desde la Comisaría pusieron a disposición del juez los vídeos y audios de los calabozos al objeto de facilitar la investigación.

La Subdelegación del Gobierno informó de que en la jornada de ayer estaban intentando contactar con algún familiar, ya que A.G.L. vivía solo y hasta ayer no había sido posible.

Es la primera vez en los últimos tiempos que se produce un suceso de este tipo ya que ningún detenido había perdido la vida en los calabozos de la Policía Nacional.