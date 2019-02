Fallece un vecino de Covaleda de 69 años en una colisión frontal

Un vecino de Covaleda, de 69 años de edad, perdió ayer la vida en la carretera en un coche frontal entre dos turismos, en el que también resultó herida grave la ocupante del otro vehículo, de 22 años y natural de la localidad de Molinos de Duero.

Según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria, el accidente se produjo a las 17.00 horas de ayer, en la carretera comarcal CL-117, en concreto en el punto kilométrico 45, dentro del término municipal de Covaleda, en la comarca de Pinares.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos de Soria, dado que una de las víctimas se encontraba atrapada en su vehículo, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias de Sacyl con una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Covaleda. Inicialmente el Servicio de Emergencias 112 avisó dio aviso al helicóptero medicalizado, pero al constatar el personal de Sacyl el fallecimiento del varón quedó anulado.

Se trata de la primera víctima mortal en las carreteras de la provincia en lo que va de año. El pasado ejercicio se cerró en la provincia de Soria con nueve accidentes mortales y 13 muertos en total en sus carreteras.

El fallecido, F.H., padre de tres hijos, es «de una familia bastante conocida en el pueblo», explicó el alcalde de la localidad, José Antonio de Miguel, quien lamentó lo sucedido. Según explicó, el lamentable accidente tuvo lugar en la carretera que une las localidades de Salduero y Covaleda, en el paraje conocido como Caseta de los camineros, en concreto en una curva. Todo indica que uno de los vehículos invadió el carril contrario en dicha curva provocando la colisión frontal, aunque no se encontraba adelantando ya que no hay más vehículos implicados, apuntó el alcalde pinariego, no obstante, será el atestado de la Guardia Civil el que finalmente determine la causa del accidente.

«Las carreteras son como son», añadió, en referencia a la categoría de la vía comarcal, de doble sentido, que sufren un mayor índice de accidentalidad.

En cuanto a la joven de Molinos de Duero, fuentes de la Subdelegación del Gobierno confirmaron que fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Santa Bárbara de Soria donde ingresó con carácter grave.

La CL-117 permaneció cerrada al tráfico durante varias horas hasta que se produjo la actuación sanitaria y el levantamiento del cadáver. Dada la estrechez de la vía no fue posible desviar el tráfico por el otro carril por lo que hasta que la Guardia Civil y la grúa no concluyeron las labores de desbloqueo no fue posible circular.

En la tarde de ayer también se produjo un accidente de carácter leve, sin heridos, en el término municipal de Buitrago. Según informaron desde la Subdelegación del Gobierno de Soria, se trató de una colisión lateral de dos vehículos sin mayores consecuencias que daños materiales.