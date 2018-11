La falta de peticiones deja sin Conciliamos los sábados a Soria

El año que viene la Junta da un paso más en su oferta para la conciliación laboral y familiar con un servicio de Conciliamos en carnaval y los sábados para todas las provincias, que se suma al que ya existe durante los periodos vacacionales de Navidades, Semana Santa y Verano, pero finalizado el plazo para presentar las solicitudes en Soria tan sólo se han registrado dos peticiones, de modo que la provincia se quedará sin servicio, dado que la Administración regional requería un mínimo de quince para poder llevarlo a cabo. Se trata de una iniciativa pionera que a partir de enero de 2019 pone a disposición de las familias la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en las capitales de provincia y en los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad, siempre y cuando que se haya suscrito el oportuno convenio de colaboración.

Así, para 2019 se ofertaba en 12 municipios que podían acoger a los niños participantes en Conciliamos los sábados del curso escolar (nueve capitales, más Aranda de Duero, Ponferrada y Medina del Campo). Como requisito general para la realización del mismo era que el número mínimo de solicitudes y de asistencia continuada fuera de 15 menores, así que el servicio ha quedado descartado en Soria por la falta de peticiones. Y es que transcurrido el periodo para presentar las solicitudes, del 10 al 19 de octubre, la Gerencia de Familia y Servicios Sociales de Soria sólo había registrado dos para poder conciliar los sábados del curso escolar, siempre y cuando no se incluyan en puentes festivos y periodos vacacionales.

Sí continúa el servicio de Conciliamos en Navidad que se extenderá del 24 de diciembre al 4 de enero, y que en Soria se realizará en el Fuente del Rey. También concluyó el plazo de presentación de solicitudes el pasado 17 de octubre y ahora, el 13 de noviembre se publicarán las listas provisionales. Del 14 al 23 de noviembre será el plazo para las alegaciones y ya el 10 de diciembre se publicarán las listas definitivas para que luego los progenitores paguen del 11 al 13 de diciembre la cuota asignada.

Además, están ya publicadas las fechas en las que se podrán solicitar las convocatorias de los otros periodos del año: del 9 al 18 de enero de 2019 para presentar la solicitud para participar en el programa en Carnaval y/o Semana Santa; del 10 al 22 de abril de 2019 para participar en el programa en el Verano, y del 7 al 16 de octubre de 2019, para participar en el programa en Navidad. Para estos programas han sido 38 los municipios participantes este año; en Soria sólo se oferta en la capital y el año que viene se realizará en el colegio Infantes de Lara. La oferta del servicio para los días no lectivos en Carnaval en los centros educativos de la capital será para los días 28 de febrero y 1 de marzo, mientras que en los colegios del resto de la provincia serán los establecidos en la Comunidad, 4 y 5 de marzo. En Semana Santa el Conciliamos se ofrece para los días laborables no lectivos, de lunes a viernes, del 12 al 22 de abril, pudiendo ampliarse a las autorizaciones de cambios que en los días lectivos referidos a las vacaciones de Semana Santa realice la Consejería de Educación. Y en verano, los días laborables, de lunes a viernes, desde el 24 de junio hasta el día 31 de julio. Por último, en Navidad la Junta ofrecerá el servicio de conciliación para los días laborables no lectivos de lunes a viernes de las vacaciones escolares de Navidad, de acuerdo con el calendario escolar que apruebe la autoridad educativa para el curso 2019-2020.

El programa ‘Conciliamos’ está dirigido a la atención lúdica de niños y niñas de entre tres y 12 años, durante los periodos vacacionales de Carnaval, Semana Santa, Verano y Navidad, así como los sábados del curso escolar que no estén incluidos dentro de los periodos vacacionales anteriormente indicados ni correspondan a puentes, con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Se procura así un recurso de calidad para el desarrollo lúdico de los niños y las niñas, lo que permite a sus progenitores o representantes legales conciliar su vida familiar y laboral.

En cuanto al precio de participación, que se mantienen congelados desde hace cinco años, estarán exentas aquellas familias cuya capacidad económica familiar sea inferior a 9.000 euros. Los comprendidos entre 9.000 y 18.000 euros, pagarán 4 euros de cuota diaria y los de más de 18.000, pagarán seis euros al día.