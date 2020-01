La falta de profesorado deja sin clase de física y química a alumnos del Machado

El año arrancó sin clases de física y química para 49 alumnos del Instituto Antonio Machado por la baja de su profesora, una circunstancia que se alarga hasta hoy y que por el momento no tiene solución, aunque la Dirección provincial de Educación confirmó ayer que se pondrán manos a la obra para tratar que sea cuanto antes.

El origen del problema está en el déficit de profesores de la especialidad y por lo tanto la imposibilidad de encontrar sustitutos. La principal consecuencia, que 18 alumnos de segundo de Bachillerato, es decir, los que tienen en el horizonte de mayo la prueba de la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad, Ebau, llevan ya casi una decena de clases perdidas de física y de química, materias fundamentales en dichas pruebas.

También están afectados otros 14 alumnos de primero de Bachillerato y 17 de segundo de Educación Secundaria Obligatoria. Esta circunstancia ha levantado la preocupación entre los alumnos y también entre los padres, quienes reclaman que las clases vuelvan a la normalidad.

Desde el Instituto Machado, su director, Miguel Ángel Delgado, aseguró que llevan 15 días intentando buscar un sustituto, sin éxito, por que aunque ha habido alguna persona interesada en ocupar ese puesto, un contrato de dos semanas no resultaba lo suficientemente atractivo. Si bien, la situación ha cambiado ya que, ayer mismo, la profesora, de baja por 15 días, avisó de que la misma se alargaría todo el trimestre, lo que, a priori, puede hacer que se presenten más docentes para cubrir ese tiempo.

El director provincial de Educación, Javier Barrio, indicó ayer que una vez que se ha conocido que la baja será por todo un trimestre, «ya se han enviado un correo masivo al resto de la región, porque aquí no tenemos gente en lista de espera, por si alguien quiere cubrir la plaza». En el caso de que nadie conteste, continuó Barrio, «la oferta se lanzará directamente en el Ecyl». En este caso, podrán concurrir licenciados en física y química que cuenten con el máster exigido para ser profesor.

«Encontrar de la especialidad de física y química es complicado, pero esperamos que la semana que viene lo tengan cubierto», apuntó el director provincial de Educación. En ese sentido, matizó que una vez que cuenten con sustituto, los alumnos contarán con alguna clase de apoyo para recuperar materia.

Barrio reconoció que el problema de la falta de docentes en materias como física, química o matemáticas es general en toda España incluso en Europa. «Son carreras más difíciles que requieren más esfuerzo y cada vez hay menos», concluyó, añadiendo que «también nos quedamos sin profesores de matemáticas».

Además, se da la circunstancia de que se ha convocado una oposición para cubrir plazas en estas especialidades y por lo tanto los titulados estará presuntamente preparándose para dicho examen, lo que dificulta aún más encontrar sustitutos para periodos cortos, como es el caso. «Quizá ahora, como ya es un trimestre, haya más candidatos», confió Barrio.

Por su parte, el director del Instituto Antonio Machado indicó que ayer, al conocer que la baja se alargaba hasta Semana Santa, ya han tomado medidas. «De momento, el jefe del departamento de física y química intentará ayudarles en las horas de disponibilidad. En total son cinco los profesores de esta materia en el instituto.

Los chavales de Bachillerato tienen cuatro horas de clase de física a la semana y otras cuatro de química, mientras que los de la ESO cursan sólo dos horas. «Ese tiempo aprovechaban para estudiar, aunque alguno optaba por no acudir al instituto si era a primera hora», explicó el director sobre la dinámica de estos alumnos desde que ha comenzado 2020. «Los de segundo de Bachillerato, que tienen que prepararse para la Ebau aprovechan para estudiar, porque siempre tienen un profesor de guardia para atenderles en el aula», matizó Delgado.

«Desde la Inspección se ha hecho el esfuerzo para cubrir la plaza pero no se ha podido. Si hubiera habido profesores ahora no estaríamos hablando de esto», concluyó.