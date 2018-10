La falta de psicólogo judicial se alarga a 2019

La convocatoria pública para cubrir la plaza vacante de psicólogo judicial no será este año, con lo que el problema se alargará, como mínimo, al próximo ejercicio, asociado al consiguiente retraso que está generando esa ausencia en asuntos procesales sensibles como son los casos de víctimas de violencia de género, agresiones sexuales o incapacidades, entre otros.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, reconoció que es un tema «delicado» por el tipo de víctimas a las que afecta y aunque no existe convocatoria pública en este año para cubrir la plaza, y dado que los procesos de selección se dilatan en el tiempo, lo que ha solicitado al Ministerio de Justicia es que la plaza se cubra «temporalmente». «Lo que demando al Ministerio como subdelegado es que se resuelva este problema porque no es de recibo que después de tantos meses no se haya valorado», indicó Latorre, recalcando que la falta de psicólogo judicial se arrastra desde enero de este año, por lo tanto bajo el gobierno del PP, y que los responsables de Justicia ya conocía que se iba a producir la vacante porque el cese se produjo debido a un concurso de traslados.

Responsables del comité de empresa de la Administración General del Estado le hicieron llegar un escrito el pasado miércoles en el que reclaman una solución eficaz. No están de acuerdo con la decisión de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla y León de recurrir a profesionales del Colegio de Psicólogos para «parchear» el problema.

«Desde enero se encuentran casos de violencia de género, violencia doméstica, credibilidad de testimonio, entre otros, sin resolver a la espera de la valoración psicológica». La cifra de asuntos de violencia de género y familia que están pendiente por esta situación hace tiempo que superaron el centenar.

El equipo psicosocial encargado de realizar las valoraciones, dependiente del Instituto de Medicina Legal, lo componen dos profesionales, uno es el psicólogo y otro un trabajador social. Actualmente, aunque este último emite sus informes periciales, la valoración queda incompleta al no existir la faceta psicológica. Como ejemplo, según indicaron fuentes sindicales, «una mujer que ha denunciado a su marido por agresión y entre las medidas provisionales está la orden de alejamiento, también de los hijos. Si no hay informe psicológico no se puede dar por resuelta la causa y esta situación se alarga en el tiempo».

El escrito trasladado por el comité de empresa al subdelegado añade que todo esto «conlleva la clara victimización de las víctimas, mujeres e hijos, que no pueden acabar de cerrar la situación vivida, el procedimiento, y seguir adelante en su recuperación.

El subdelegado manifestó su confianza en la «sensibilidad» del actual Gobierno para cubrir la plaza temporalmente, si bien por el momento la contestación de Justicia ha sido «que lo está valorando».

Personal laboral

Se da la circunstancia de que la plaza de psicólogo, como la de trabajador social son de personal laboral lo que parece ser un handicap para la Administración para regular esta y otras vacantes en provincias donde también las competencias de Justicia siguen siendo del Gobierno central.

Los sindicatos reclaman que, ante la ausencia de una convocatoria pública, la plaza se cubra con una interinidad, pero que resuelvan el problema para evitar las consecuencias que están sufriendo los ciudadanos por el retraso en la resolución de los procedimientos judiciales. Algunos ya han presentado quejas porque sus causas se están prolongando en el tiempo.

El equipo psicosocial no sólo se encarga de asuntos de violencia de género, también de los civiles de familia, es decir, es responsable de realizar las periciales solicitadas como guardia y custodia, adopciones, régimen de visitas, etc.

Desde hace unos meses, el psicólogo de Equipo Técnico de Menores ha sido derivado a las periciales de familia, pero exclusivamente en asuntos civiles. «Un parche temporal, ya que no está dentro de sus funciones», señala el comité de empresa.