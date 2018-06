La falta de radiólogos arrastra a reumatología en tiempos de espera

La radiología es una especialidad con futuro profesional si se atiende a la oferta y la demanda, incluso más que otras en las que existe igualmente falta de efectivos, un problema que no sólo sufre Soria sino que es recurrente en muchos hospitales del país. Es una de las causas de que otras especialidades se vean afectadas en cuanto a tiempos de demora, como ocurre en el caso de reumatología, con una media de cien días de espera en consultas ordinarias, según la última respuesta de la Consejería de Sanidad ofrecida a Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León a finales de enero.

Precisamente para ver la evolución, el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel volvió a preguntar a la Junta sobre estas consultas, pero la contestación se ha limitado a consultas preferentes y sobre la Unidad de Diagnóstico Rápido, eludiendo la contestación sobre las consultas ordinarias. «Da la sensación de que la Junta no nos ha dado estos datos porque no tienen ningún protocolo o actuación prevista», señala el portavoz de Sanidad de C’s en las Cortes.

Reumatología es la que arrastra un mayor problema en este sentido en Soria, según indica Mitadiel, ya que la demora media en consultas ordinarias es de 90 días en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, de 83 días en el del Bierzo y 70 en el Hospital de Burgos.

Además del handicap que supone la falta de personal en radiología, con sólo siete de los diez que debería haber en plantilla, lo que motiva que las pruebas diagnósticas que se solicitan desde reumatología sufran los consecuentes retrasos, también se ha producido una vacante en la especialidad, un ejemplo más de los problemas con los que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria se encuentra a la hora de contratar facultativos.

«Cuestiones habituales como un dolor de espalda o de rodilla pueden ser consideradas no preferentes, pero merman la calidad de vida y el tratamiento puede llegar a demorarse hasta año y medio, un tiempo en el que el paciente no recibe solución», critica Mitadiel, quien añade que los estudios realizados evidencian que el 20% de los casos de cáncer no se detectan por el médico de familia, por lo tanto no se puede dejar tanto tiempo para dolencias que pueden considerarse normales». En cuanto a si tres meses es mucho tiempo, Mitadiel incide en que son días en los que el paciente no tiene un diagnóstico al que atenerse. Según el procurador, el Gobierno regional se limita a dar ciertos datos como las atenciones preferentes y urgentes. «Hacen trampas en el solitario y dan datos que no tienen que ver con la realidad», denuncia.

Desde la Junta de Castilla y León, en contestación del mes de abril al procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel, indican que las demoras máximas que se están consiguiendo son de menos de 72 horas en los casos en los que existe sospecha de potencial gravedad a través de la Unidad de Diagnóstico Rápido, incidiendo en que el intervalo de la primer visita, es decir, el tiempo transcurrido desde la solicitud de la consulta en la Unidad hasta la primera visita no sobrepase los tres días, «lo que se está consiguiendo en más del 90% de los casos en la mayor parte de los centros» de la comunidad, recalca la Consejería de Sanidad.

En el mismo sentido, señala la Junta que «a través de múltiples medidas que permiten adecuar progresivamente la demanda de consulta preferente desde atención primaria u otros solicitantes, a la oferta de huecos para este tipo de consultas, se ha conseguido que en marzo de 2018, el 77% de las solicitudes de consulta preferente en Sacyl son atendidas antes de 15 días». De hecho, recalca que en el último año se ha reducido el número de pacientes en espera para consulta con especialistas en el Complejo Asistencial de Soria un 12,4%.

El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, asegura que no es especialmente preocupante la situación en las consultas externas de reumatología, pendientes de realizar una evaluación en los próximos días coincidiendo con el final de junio. «Más nos preocupa en el caso de los anestesistas que sí puede tener repercusión en la lista de espera quirúrgica», reconoce.

Actualmente faltan cuatro de los 12 anestesistas que deberían estar trabajando en el Complejo Hospitalario de Soria según la plantilla establecida. Con sólo dos tercios de los profesionales, la Gerencia se ve obligada a priorizar la atención. «Las prioridades uno se siguen atendiendo en menos de 30 días, por lo tanto no se genera problema. Todo es cuestión de priorizar, la lista de espera es una prioridad. Las varices pueden esperar, pero el cáncer se operará antes de 15 días», recalca Delgado.

El problema de los anestesistas no tiene fácil solución, como apunta Delgado. «No hay visos de contratación y tiene mal arreglo porque es un problema que arrastran también otros hospitales cercanos como el de Burgos, Valladolid o Zaragoza, entre otros», matiza el gerente. La consecuencia es que los profesionales aumentan su actividad en quirófano. «Los anestesistas que hay trabajan mañana y tarde por que hay que agilizar, puesto que no hay especialistas y es un problema que se repite en toda España», matiza la responsable del área de sanidad en el sindicato UGT, María José López.

En el caso de reumatología sólo existe un quirófano, si bien, «no hay dificultades», tal y como sostiene el responsable de la Gerencia en Soria.