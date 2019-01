La familia del anciano fallecido asegura que hubo «ensañamiento»

Los familiares del anciano fallecido en la noche del jueves en la residencia Benilde de El Burgo de Osma se van a personar como acusación particular en el caso con el objetivo de que «se esclarezca» todo lo relacionado la muerte de A.O.A. Fuentes de la familia mostraron ayer su profundo malestar con las manifestaciones vertidas por el director de la residencia, Javier Gómez, ya que consideran que se ha extralimitado. Asimismo, quisieron dejar claro que consideran que pudiera ser constitutivo de un «asesinato» no un homicidio ya que opinan que hubo «alevosía y ensañamiento». En este sentido, aclararon que la víctima recibió «infinidad» de golpes en la cabeza y no un único bastonazo tal y como había informado el viernes la dirección de la residencia de ancianos.



En primer lugar, desde la familia trasladaron su «malestar» por las «desafortunadas e irresponsables» declaraciones vertidas por el director de la residencia Benilde, Javier Gómez. «Tendría que haber sido imparcial y más cuidadoso con los comentarios, es una actuación irregular y está dando datos personales de personas», advirtieron. «Él no es nadie para dar esa información», insistieron. Los familiares no entienden porqué se ha ofrecido información sobre las características de la víctima.



No obstante, las quejas de la familia de A.O. A. no terminan ahí ya que hay cuestiones que pueden afectar a la investigación del caso que también han sido reveladas por parte del director del centro. La más importante es que, según la familia, «no ha sido un único bastonazo». «No creemos que haya un homicidio, sino un asesinato, que es diferente», explicaron añadiendo que «concurren circunstancias de alevosía y ensañamiento». Desde la familia afirman que tanto desde la Guardia Civil como el equipo forense le han transmitido que la víctima sufrió «un número indeterminado» de golpes centrados en la «parte alta de la cabeza».



«Ahí está el resultado de la autopsia y el escenario del crimen», insisten. «La situación en el interior de la habitación era dantesca», recalcan. Los familiares comentaron también que la enfermera que descubrió el cuerpo de A.O.A. tuvo que recibir asistencia sanitaria después del shock que le causó el estado de la habitación donde sucedieron los hechos.



Otro hecho destacado que ha indignado a la familia, es la afirmación del director de la Benilde en la que alude a que la víctima estaba dormida y no siquiera había movido el brazo. «No sacó el brazo porque estaba atado de brazos y pecho», advierten. «Esta práctica necesita una autorización expresa por parte de los familiares y nunca se había dado», recalcan.



«Consideramos que el director se tendría que haber limitado a dar el pésame a la familia y actuar con prudencia y respeto», reiteran. «Nosotros ya hemos puesto el caso en manos de unos abogados con la intención de personarnos en la causa», señalaron. «Buscamos la verdad y que se depuren todas las responsabilidades», aclararon. «Ahora mismo lo que más exigimos es prudencia y que no haya declaraciones partidistas», volvieron a repetir.



La familia de la víctima también quiso dejar constancia de que en ningún momento desde la residencia de ancianos se ponen en contacto con la esposa del fallecido cuando ocurrieron los hechos. «Quién llamó fue la Guardia Civil, es más, acudieron a su domicilio, acompañados de personal sanitario». Desde la familia insisten en que el caso «no se trata de un accidentes ni de una casualidad». «Pedimos que se primero se esclarezca y luego ya tomaremos las medidas que consideremos contra quién haya que tomarlas», afirmó.