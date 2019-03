La familia de A.G.L., el varón de 59 años fallecido el pasado fin de semana en los calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Soria, tras la administración de sedantes, aunque la autopsia arrojó un resultado preliminar de muerte natural, ha exigido una «total transparencia en el proceso de investigación».



En una carta remitida a Heraldo Diario de Soria, los tres hermanos mayores y los sobrinos del fallecido se preguntan si no hubiera sido «más apropiado» llevarlo a un centro sanitario custodiado, en vez de a comisaria, para administrarle los calmantes «previa comprobación de que eran compatibles con su historial médico», y critican que no tuvieran noticias durante 15 horas desde el deceso hasta que les llegó el aviso. «Nuestro familar fallecido tenía en su móvil contactos con familiares directos, no entendemos cómo no se exploró esta vía para notificarnos lo ocurrido de inmediato».



En otro punto de la carta es especifica que al final de la mañana del lunes 4 de marzo en el juzgado «nos facilitaron» los resultados provisionales de la autopsia, por «deferencia aunque dijeron que no lo suelen hacer». «Nuestro asombro sigue creciendo cuando leemos lo que se dice, que el motivo del fallecimiento es ‘por muerte natural’», lo que lleva a preguntarse a la familia: «Si los resultados son provisionales, como no puede ser de otra manera hasta que lleguen los análisis toxicológicos definitivos, y todo el caso está en proceso de investigación, ¿cómo puede deducirse y afirmarse que la muerte ha sido natural?».



Lamentan también los familiares que no se haya ofrecido ningún aspecto positivo de la vida del fallecido. «Parece que lo que queda reiterado una y otra vez es que bajo los efectos del alcohol se ponía violento, cosa que es verdad y por la que pedimos disculpas a las personas que se hayan visto afectadas por las ofensas o molestias que haya podido causar nuestro familiar en sus episodios de descarrío», aunque añaden que formó parte «del equipo de Cáritas Diocesana en los dos últimos años, y donde era respetado, valorado y querido, con humanidad y comprensión».



Agradecen precisamente a esta institución «sus demostraciones de afecto y solidaridad», por cuanto, según sus familiares, estaba siendo «reconducido hacia una vida más plena, justa y serena;nuestro familiar estaba en ese proceso».



La familia considera que «hay demasiadas zonas en sombra, y es de justicia que todo se esclarezca para la memoria póstuma del fallecido, y para la salud democrática de nuestra sociedad».

Recuerda también el episodio que en la noche del sábado se saldó con la vida del hombre de 59 años: «La síntesis de lo ocurrido es que el fallecido había ingerido alcohol y mostraba un cuadro de ansiedad y agresividad importantes, y que una persona que fue insultada e increpada llamó a la policía que se personó en el lugar».



En el análisis otra de los hechos una queja más es que «parece que se comunicó el hecho al juzgado, se pasó la noticia a los medios de comunicación, se le hizo una primera autopsia, y se quedó el cadáver en un depósito judicializado», y que cuando la familia llegó a Soria a media tarde del domingo «no sabíamos a dónde debíamos dirigirnos, ya que nadie nos había contactado directamente», y que «parecía que no había ninguna prisa porque la familia estuviera al tanto de lo ocurrido».



En la Comisaría de Policía, siempre según la familia,»nos dijeron que apenas nos podían informar, ya que el proceso estaba judicializado, y que deberíamos ir al juzgado». Una vez allí, tampoco hubo mayores aclaraciones del suceso ya que «se nos dijo que apenas podían informar ya que no estaban los resultados provisionales de la autopsia, ni el atestado policial».



«No dábamos crédito a lo que ocurría porque buscábamos información, buscábamos a nuestro familiar y teníamos la sensación de estar molestando con nuestras preguntas y con nuestra búsqueda como si no fuese un derecho que debíamos y podíamos ejercer»m apostilla la carta remitida por los familiares del fallecido.



El cuerpo de A.G.L. no quedó a disposición de la familia hasta «44 horas» después de su muerte.

Por todo ello, en el proceso de investigación, se exige que se informe «puntualmente a la familia y a la ciudadanía de Soria de todos los hechos y de la marcha del pr cedimiento, y conclusiones de la investigación, para poder poner luz sobre un hecho tan desdichado que a todos y todas nos ha conmocionado». La carta va dirigida a la ciudadanía soriana y a las «instituciones que corresponda».