Las farmacias rurales de viabilidad comprometida pasan de 22 a 17 en un año

milagros hervada soria

Tres de cada diez farmacias en la provincia de Soria están catalogadas como de viabilidad económica comprometida, VEC, lo que las hace merecedoras de ayudas como índice corrector de su escasa facturación. Una cifra que varió ligeramente en el último ejercicio, atendiendo a la resolución de la Junta de Castilla y León que fija en 17 las consideradas VEC al cierre de 2017, frente a las 22 que figuraban en 2016. De este modo, el 27% de las 63 farmacias de la provincia -14 de ellas en la capital, más otras siete entre Almazán y El Burgo de Osma- necesitan apoyo económico para subsistir, algo menos del 34,9% que se contabilizaba el año anterior.

Sin embargo, la variación no puede entenderse como una noticia positiva por cuanto dos de ellas acabaron cerrando en 2017. Se trata de las de Villar del Río y Borobia, aunque en este último caso el cierre es temporal y el establecimiento se encuentra a la venta. Tiene de plazo dos años para formalizar el traspaso por lo que de no producirse la clausura definitiva será ya en este ejercicio.

El lado más amable se encuentra en la farmacia de la plaza de Almazán, que ha cambiado de titular, así como en la de Almarza, a la que el hecho de que le asignaran la dispensación de la residencia de ancianos de la zona le ha permitido salir de los mínimos para ser VEC, al igual que en la de Valdemaluque, siempre en el filo y que en esta ocasión ha superado el listón por apenas 2.000 euros gracias a que se hizo cargo del botiquín del centro de salud de El Burgo de Osma. El límite de facturación para ser considerada farmacia de viabilidad económica comprometida se establece en 200.000 euros.

Desde el Colegio de Farmacéuticos destacan que los datos no ofrecen una imagen real de lo que está ocurriendo, que tiene más que ver con un proceso de cierres, lento pero hoy por hoy inexorable. Desde 2010, han sido dos farmacias las que han abierto en la provincia frente a siete cierres.

La alternativa es que se conviertan en botiquines, 17 actualmente en la provincia, el último en incorporarse el de Villar del Río, que para algunos farmacéuticos es el futuro pensando en dar viabilidad a lo que no deja de ser un negocio. El botiquín queda asociado a una farmacia, con un horario más restringido.

«En los pueblos hay cada vez menos pueblos y aunque es gente mayor y a veces polimedicada no hay apenas movimiento en los meses de invierno, únicamente en verano se nota un repunte», señala una de las farmacéuticas rurales que con cinco años de experiencia en estas lides considera que las farmacias en los pequeños núcleos están abocadas «a desaparecer». Además, la ayuda que reciben como índice corrector no es suficiente para mantenerse, unos fondos que entrega la administración en relación a la facturación.

Por eso, desde el Colegio de Farmacéuticos de Soria buscan alternativas como «dar más trabajo a los farmacéuticos y que reciban una remuneración», explica su presidenta y responsable también del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, Raquel Martínez. Un ejemplo de esta tendencia es el convenio que está pendiente de firma con la Diputación provincial, por un valor de 12.000 euros, con el fin último de fijar población. «Hay pacientes ya mayores, crónicos y polimedicados, que tienen dificultades para seguir el tratamiento. Desde la farmacia se hará un seguimiento exhaustivo y se elaborarán sistemas personalizados de dosificación. Así estarán mejor controlados y además de tener menos problemas de salud, por lo tanto menos gasto sanitario, se ayudará a que puedan seguir en su domicilio en lugar de marcharse a una residencia o a casa de los hijos en la ciudad, por ejemplo», resume Martínez, quien agradece a la Diputación el apoyo en esta materia. El convenio está cerrándose a falta de últimos aspectos. La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos menciona el problema de la despoblación como la clave de la pérdida de farmacias, y considera que podría agravarse por que se ha publicado un nuevo concurso para abrir farmacias en Madrid, por lo que no es descartable que algunos de los titulares opten a él y dejen libres farmacias rurales. Un negocio que se enfrenta a la reducción de ingresos por el abaratamiento de las recetas, una tendencia que propicia el Gobierno y que trata de hacer universales los tratamientos. A este respecto, Martínez aboga por la sostenibilidad del sistema. «La bajada del precio repercute en el farmacéutico, pero debemos velar porque sea sostenible», recalcó.