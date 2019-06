La FDS y la UVa sellan el futuro de la residencia universitaria común

La Residencia Universitaria Fundación Duques de Soria (FDS), ubicada en el convento de La Merced, tiene un futuro halagüeño. La Universidad de Valladolid (UVa) y la propia Fundación rubricaron ayer un acuerdo para dar continuidad al proyecto además de incorporar nuevos usos académicos para este espacio. El rector, Antonio Largo, reconoció que el asunto «estaba un poco atascado y lo que hemos firmado es la gestión de la residencia y la dinamización del espacio, del convento de La Merced, que nos permita realizar otro tipo de actividades académicas complementarias».

Por ejemplo «se va a realizar próximamente un congreso. Se trata de no tener únicamente una residencia, que viene muy bien para alojar a parte de los estudiantes que acuden al campus, sino que también nos permite realizar actividad académica» como pueden ser futuros seminarios.

La clave que había tensado las relaciones no era otra que la económica,. La residencia no era rentable en lo monetario aunque sí en lo social, lo que finalmente se ha acabado imponiendo. «Estamos en una mejor situación económica que anteriormente. Nuestro objetivo es poner a disposición de los estudiantes una infraestructura para su alojamiento. Nunca ponemos el foco en la rentabilidad económica para la universidad siempre que no sea una cuestión demasiado onerosa. Pero el objetivo no es beneficiarnos económicamente».

El centro tiene en la actualidad «muy buena ocupación. Ha habido que habilitar alguna de las habitaciones para uso individual» a demanda de los usuarios. Ahora mismo lo que tenemos es un déficit anual que entre 30.000 y 40.000 euros. Lo deseable es que fuera a coste cero, pero dentro de la relación de beneficio que aporta y el precio que supone, creemos que es mucho mayor el beneficio».

La visita de Largo también permitió rubricar un convenio con el Ayuntamiento de Soria, por el momento genérico pero llamado a sostener proyectos comunes. Par el rector, «lo que nos va a permitir es una colaboración que hasta ahora no se había producido con esta intensidad. Por primera vez vamos a posibilitar que las dos instituciones colaboremos en nuestro objetivo común, servir a la sociedad soriana, dinamizando desde nuestro punto de vista lo que es Campus Duques de Soria».

Estos acuerdos se materializarían por ejemplo en «colaboraciones para favorecer la captación de alumnos, tendremos que hablar de la dinamización del edificio de I+D+I, del equipamiento, para la puesta en marcha de posibles nuevas titulaciones que le vendrían muy bien al campus de Soria y que la sociedad soriana está demandando. Vamos a abrir este convenio que es un marco general que nos va a permitir luego desarrollar convenios específicos».

También se habló del Grado de Ciencias del Deporte, en el cual «estamos avanzando y trabajando desde el punto de vista académico» a la espera del visto bueno de la Junta. «Una vez que la UVa tomó la decisión de denunciar la adscripción y retomar el control de la parte académica, lo estamos adaptando a la realidad de lo que la universidad pública puede aportar. Estamos redimensionando la memoria académica del título porque se contemplaban cinco itinerarios». Se opta por dimensionarlo a lo que se puede asumir. Cuestiones como la conveniencia de una prueba única de EBAU o el deseo de ajustar las tasas económicas de la prueba pusieron punto final a la intervención».