La Feria Ganadera salva las ventas a pesar de la lluvia

La Feria Ganadera de Soria comenzó con tan buen pie el sábado que la lluvia caída el domingo y que deslució la jornada no impidió que el balance final siga siendo positivo. «Se ha vendido prácticamente lo mismo que el año pasado, unos 30 ejemplares, por eso pensamos que si no hubiera llovido el resultado habría sido mucho mejor», explicó el presidente de la Agrupación de Defensa Sanitaria, ADS, Gustavo Gonzalo. Tras la tormenta, la superficie del coso taurino se quedó impracticable por el barro, lo que también desanimó la visita.

La alta participación de público del sábado y un ánimo generalizado en formalizar transacciones o al menos ir preparando el terreno para ello se truncó en la mañana de ayer por una tromba de agua que alteró el normal desarrollo de la Feria Ganadera. «Hemos visto que mucha gente ha madrugado –por ayer– y eso es porque había interés de comprar», comentó Gonzalo, a falta de concretar la cifra exacta de ventas, algo que ayer no les permitió la informática al no contar con toda la información de los veterinarios.

En cualquier caso, «el balance es muy bueno», dijo el presidente de ADS, porque el sábado fue de récord, no ya sólo por la presencia de ganaderos de Soria, La Rioja o País Vasco, los que más se acercaron, para formalizar compras, sino también por la participación de muchas familias que no querían perderse el espectáculo de ver a ejemplares de razas puras y sementales muy valorados.

Hasta 3.000 euros

«La raza negra serrana se ha vendido bastante, también la limousin, la chevalier y un poco menos la pirenaica», comentó Gonzalo, quien se hizo con uno de los mejores ejemplares de la feria por unos 3.000 euros. Luis, ganadero de la localidad Lukiano, Álava, es un ejemplo de que las ventas se dieron bien ya que de los cinco ejemplares con los que se había desplazado a la Feria Ganadera se volvió sin ninguno.

La presencia de expositores este año ha sido más elevada con una cifra superior a los 60 ganaderos participantes, más de la mitad de vacuno, además de ganado ovino y también equino.

Por otro lado, el mal tiempo sí afectó a la clausura ya que estaba previsto la distribución de más de 500 raciones de caldereta para los asistentes, previo pago de un euro. No obstante, confirmó Gonzalo, acabó repartiéndose entre los presentes para tratar de que no se echara a perder. Los beneficios de la caldereta iban destinados a la Hermandad de Donantes de Soria.