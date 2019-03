Fiasco de una empresa 'fantasma' respaldada por el Plan Reindus

Eurofranqueira Industrial SLU, dedicada a la fabricación de muebles y con domicilio social en Las Rozas (Madrid), tiene hasta abril para ejecutar las actuaciones previstas en la nave de Ólvega que presentó a la convocatoria de Reindus 2017, dado que en mayo tiene que empezar con la actividad de fabricación de muebles de calidad, pero hasta la fecha no hay movimiento de obras. Además, no fue hasta hace un mes cuando solicitó la licencia de obras con el proyecto de ejecución, donde indicaba su intención de dedicar la nave a almacén de material, de modo que la previsión que reflejaba en el Reindus de crear entre 25 y 35 puestos de trabajo se empieza a diluir. Sin olvidar que el último contacto que mantuvieron la empresa con el Consistorio fue al presentar el citado proyecto de ejecución.

Eurofranqueira Industrial SLU fue una de las cuatro empresas que resultaron beneficiadas de las ayudas Reindus del año 2017. Recibió un crédito de 1,4 millones de euros del Ministerio de de Economía, Industria y Competitividad, ahora Industria, Comercio y Turismo, para poner en marcha una planta para muebles de calidad en el polígono industrial Emiliano Revilla de Ólvega, una cantidad que a su vez era el 75% de la inversión total que pretendía ejecutar.

Cabe recordar que este préstamo tiene un periodo de amortización de diez años, con un plazo de carencia de tres. Además, el tipo de interés se determina en función de la clasificación obtenida por el beneficiario y de la garantía constituida antes de la resolución de concesión, pero oscila entre el 1,575% y el 4%. Y las garantías a constituir deben ser del 10% de la ayuda solicitada y han de constituirse en el momento de la solicitud.

Eurofranqueira Industrial SLU, que figura como industria manufacturera fundada en mayo de 2017 y tiene domicilio social en Las Rozas (Madrid), presentó al Ayuntamiento de Ólvega su proyecto de ejecución de obras hace un mes. No obstante, las actuaciones financiadas deben realizarse antes de que concluya abril de este año, tal y como indica la normativa de la convocatoria del Ministerio, un máximo de 18 meses contados desde la fecha de resolución de la concesión, que fue octubre de 2017, y debe estar en funcionamiento en mayo. Había adquirido una nave en el polígono industrial Emiliano Revilla donde pensaba realizar la inversión de casi dos millones de euros para montar la fábrica de muebles. Además, tenía intención de crear entre 25 y 35 puestos de trabajo, según figura en el proyecto que presentó a la convocatoria Reindus 2017. Pero parece que la empresa ha cambiado sus previsiones, sin renunciar al crédito público.

Y es que al presentar el proyecto de ejecución de obras el Consistorio olvegueño le requirió que clarificara la actividad que iba a desempeñar en la nave. «Eurofranqueira remitió un anexo indicando que el destino final en el polígono Emiliano Revilla iba a ser sólo para almacén de material», aseguró ayer a este periódico el alcalde de Ólvega, Gerardo Martínez.

Es más, desde entonces no hay contacto con la empresa ni se ve actividad en la nave, «una situación que preocupa al Ayuntamiento porque en la reunión que mantuvimos hace un año con Eurofranqueira se nos transmitió el objetivo de fabricar muebles de calidad, para lo que iba a generar entre 25 y 35 empleos», manifestó el alcalde. Algo que iba en la línea en la que trabaja el Consistorio desde hace años de «consolidar el tejido industrial», de modo que «había especial interés en este proyecto», añadió Gerardo Martínez. Así, de acuerdo con los plazos de la convocatoria Reindus, en estas fechas las obras de ejecución ya deberían estar en los últimos retoques, pero en la nave no hay «ninguna actividad», insistió. Además, en el caso de que hubiera solicitado prórroga para las actuaciones debería haberlo hecho con tres meses de antelación.

Pero hay otro problema, ya que las ayudas Reindus son para industrias y para la creación de puestos de trabajo, de modo que no se contemplan subvenciones para almacén, como es la actual intención de esta sociedad limitada, tal y como indicó al Ayuntamiento hace un mes, con lo que la Dirección General de Industria deberá intervenir.