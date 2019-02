La empresa con mayor plantilla en toda Soria, Fico Mirrors, ha planteado un Expediente Temporal de Regulación de Empleo para toda su plantilla de 34 días. Según confirmó este medio hasta por tres fuentes sindicales distintas, la planificación actual señala una caída en los pedidos y el objetivo es ajustar la carga de trabajo sin que afecte al número de empleados.

El período de consultas está abierto hasta el miércoles día 20. Hasta entonces el comité de empresa y los representantes de la compañía tienen tiempo para mitigar en la medida de lo posible los efectos de ERTE. De hecho, según apuntaron fuentes consultadas por este medio, la entrada de nuevos pedidos permitiría reducir el número de jornadas solicitadas.

«Puede ser coyuntural, hasta que se retomen nuevos pedidos», indicó el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CC OO Castilla y León, Miguel Brezmes. Fico Mirrors cuenta con más de 650 empleados y trabaja en la fabricación de retrovisores para automoción. La incertidumbre por el Brexit, una menor pujanza en la venta de vehículos nuevos o el endurecimiento de las políticas arancelarias se barajan como factores para este expediente, que evolucionará «en función de la carga de trabajo» de cada momento.

Aunque la medida afectaría a toda la plantilla, la intención es que trastoque «en la menor medida de lo posible a las personas más vulnerables por su cercanía a jubilación o por su situación». No obstante por el momento se insiste desde varios frentes en que no hay nada cerrado y se podría lograr una mejora general de las condiciones lanzadas por Fico.

Un ERTE supone que en días concretos el contrato del trabajador queda entre paréntesis, esto es, en los días de aplicación no tiene que acudir al centro de trabajo y la empresa no le paga la jornada. Durante esos días, sueltos o en bloque, puede cobrar el subsidio por desempleo, por lo que recupera un 70% de lo que viniese cotizando. No obstante se pueden pactar aportaciones a mayores.

«Lógicamente no pedimos que la compensación se limite al 70% del desempleo, se trata de negociar que se complemente de alguna manera, que las pagas extra no se vean afectadas o que las vacaciones tampoco se vean afectadas», indicaron desde CC OO. La «hoja de ruta» es «la misma que en otros ERTEs, no es un caso excepcional. Ahora se trata de negociar con la empresa para que sus efectos sean los mínimos» sobre la amplia plantilla, explicó Breznes.

A pesar del tremendo peso de Fico Mirrors en cuanto al empleo en Soria, desde los sindicatos se considera que por el momento el expediente es más un ajuste de la producción que un tema de excesiva preocupación por el futuro de la empresa. Su tamaño equivale a toda la reducción del paro en los últimos 12 meses en una provincia modélica en este sentido, pero por el momento todo apunta a una caída coyuntural. «La situación de la compañía es buena» teniendo en cuenta cómo se encuentra el sector automotriz y la incertidumbre en y entre determinados mercados.

A juicio del responsable de Industria en el organigrama autonómico de CC OO, las informaciones que se trasladan desde la negociación indican que «la situación es perfectamente salvable. Es simplemente ajustar a las necesidades de producción. No tememos por el futuro» con el planteamiento que hay ahora mismo encima de la mesa y la posibilidad de que el propio mercado pueda corregir la tendencia.

Ficosa nació en 1949 como un taller prácticamente artesano de repuestos vinculado a las familias Tarragó y Pujol. Su implantación en Soria se produjo en 1991 y ya con un formato mucho más internacional. La práctica equidistancia a las plantas de producción de automóviles y furgonetas de Valladolid, Zaragoza, Ávila, Vitoria o Pamplona reforzó la apuesta de este grupo familiar. Sus vínculos en Soria –no de la fábrica pero sí de sus impulsores– también han llegado hasta la extinta Fico Cables de El Burgo de Osma, el detonante para la instalación de Carbures también en la villa episcopal o la adquisición de Puertas Norma.

Tras un voraz incendio que destruyó la planta en 1996, al año siguiente se levantaron las actuales naves.La compañía llegó a rondar los 800 empleados en los momentos de mayor carga de trabajo pero está estabilizada últimamente entre los 650 y los 700 empleados. En todo caso, representa prácticamente el 2% de todos los asalariados de la provincia de Soria, esto es, uno de cada 50 sueldos privados proviene de la compañía. En todo el mundo se acerca a los 9.000 empleados. Las oscilaciones en las cargas de trabajo, como el incremento de 2015 por incorporar nuevos elementos a los retrovisores, son relativamente frecuentes.