El fin de la reforma en el edificio deja vía libre a la Nueva Oficina Judicial

«El edificio ha ganado en confort, en iluminación, se ha adecuado a la normativa en materia de accesibilidad y la inversión merece la pena, al tiempo que se ha conservado la esencia de un edificio histórico en el que estas obras ya forman también parte de la historia». Así resumió el presidente de la Audiencia Provincial de Soria, José Manuel Sánchez Siscart, las obras de reforma del palacio de justicia a las que les restan los últimos retoques. Con todo, lo más importante es que el edificio ya está estructurado y preparado para recibir la Nueva Oficina Judicial, NOJ, un modelo organizativo que cambia la estructura tal y como se conoce actualmente y que se basa en un Servicio Común Procesal General y un Servicio Común de Ejecución.

La cuestión, tal y como reconoció Sánchez Siscart, es que se desconoce cuándo decidirá el Ministerio de Justicia comenzar la implantación de este nuevo modelo, «éste o el próximo año». En cualquier caso, el edificio ya está adecuado, y todos los servicios que han ido trasladándose por las obras se quedarán de forma provisional en sus actuales dependencias hasta que la Nueva Oficina Judicial eche a andar.

Las obras de reforma en el palacio, considerado una joya de la arquitectura civil de Soria, construido entre 1577 y 1592, han durado dos años, desde que comenzaron en la primavera de 2016, adjudicadas a la empresa Construcciones Velaneras por unos dos millones de euros. «Han permitido ordenar espacios que no se usaban, como la zona de caballerizas, donde se han habilitado tres salas de vistas y una zona para el juzgado de guardia», explicó el presidente de la Audiencia.

Precisamente, el juzgado de guardia se estrenará en estas dependencias de la plata baja ya el mes que viene, un avance significativo para el público que evitará tener que deambular por los juzgados que estén de guardia en cada momento en un edificio con demasiado aspecto laberíntico. Estas nuevas dependencias están más accesibles desde la entrada al inmueble, en la parte derecha del claustro en torno al cual se reparten todos los servicios.

El próximo mes también se empezará a usar la última de las nuevas salas de vistas aún sin estrenar para este cometido, ya que hasta ahora la ocupa de manera provisional el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 (que se reubicará en breve) como parte de un modelo de traslados que ha afectado a todos los juzgados y que ha ido moviéndolos en virtud de que la reforma de una y otra ala del palacio fuera finalizada. «Como un tetris», explicó de forma figurada el presidente, matizando que las obras se han compatibilizado con el trabajo del día a día, no sin complicaciones por problemas de ruidos, frío o cortes de luz.

Las flamantes salas de vistas en la planta baja simplifican la accesibilidad, además de facilitar nuevos señalamientos y por lo tanto más agilidad en la aplicación de la justicia, matizó Sánchez Siscart.

La rehabilitación en esta zona del edificio permite paliar una de las carencias que arrastraba el funcionamiento de los juzgados como es el hecho de que detenidos y víctimas se vieran obligados a encontrarse o incluso compartir espacios. La reforma ha habilitado una dependencia para detenidos, incluida la estancia para la rueda de reconocimiento. A partir de ahora, podrán acceder al edificio por la parte trasera, en un «acceso reservado», sin verse expuestos en la puerta principal de este palacio de los condes de Gómara. «Así no se les estigmatiza, porque salen esposados y Soria es un sitio muy pequeño», apuntó, añadiendo que «es prioritario que víctimas y acusados no coincidan». No obstante, todavía faltaría acondicionar ese acceso en el patio trasero exterior, donde las obras tendrán que esperar hasta final de año, como dijo el presidente.

Otra de las novedades que ha propiciado la reforma es la oficina para el servicio de mediación, una opción que se plantea al ciudadano y que pretende que no sea necesario acabar en un juicio. A eso responde también su ubicación física, en un lateral el claustro, incluso antes de entrar a las salas de vistas. Apenas lleva una semana en funcionamiento y ya han sido tres los asuntos llevados a mediación, un cometido para el que se han formado 25 mediadores, todos ellos abogados.

También quedará ubicado en la planta baja el Servicio Común Procesal General, que llegará con la Nueva Oficina Judicial, y que «absorberá el 80% de la atención al público», al ser espacios comunes de lo que hasta ahora se denominan juzgados y que pasarán a ser Unidades Procesales de Apoyo Directo, UPAD, que asisten a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que le son propias. En un área del palacio, ya en la primera planta, se ubicarán las de lo Social, Contencioso-Administrativo, Penal y Menores y en otra, en la segunda planta, se concentrarán los mixtos 1, 2, 3 y 4.

Esta segunda planta ya fue objeto de obras en el año 2014, dentro de un periplo de reformas que han ido variando y acoplando según las necesidades de cada momento las dependencias del edificio.

Uno de los caos que se ha solventado en esta planta con las últimas obras es el que afectaba al Juzgado de lo Social, cuya accesibilidad dejaba mucho que desear. Una nueva ala de despachos que incluso deja dependencias actualmente sin uso para futuras necesidades. Quizá un nuevo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, si la apertura de la nueva cárcel provoca un incremento de presos y desde instancias superiores se acepta que este juzgado regional se ubique en Soria. A este pasillo se han trasladado recientemente dependencias de la Fiscalía ya que es la última obra que falta por concluir y que previsiblemente lo hará en esta o la próxima semana para dar por concluida la actuación en todo el interior del edificio.

Un inmueble que ha ganado en accesibilidad, según el magistrado, a pesar de las frecuentes escaleras, que tratan de salvarse con los dos ascensores que funcionan en el edificio y con algunos elevadores que es preceptivo activar en cada momento concreto cuando surja la necesidad.

Sánchez Siscart confía en que la NOJ se implante cuanto antes para que se produzca la reubicación definitiva de todos los servicios, dejando atrás la sensación de provisionalidad y de constante mudanza. De hecho, el nuevo mobiliario y equipamiento llegará en los próximos días, obligado por ejemplo para poner en marcha el sistema de grabación en la nueva sala de vistas.

El presidente valoró que el edificio aglutine desde la Audiencia Provincial a los juzgados y las dependencias del Instituto de Medicina Legal, «algo que ocurre en pocas ciudades y que facilita el servicio al ciudadano y a nosotros la tarea», matizó, al tiempo que reconoció el esfuerzo que ha supuesto para todos los trabajadores del palacio de justicia compaginar con las obras la labor del día a día, complicado además con el expediente digital. «Los funcionarios se han quedado hasta las tantas o han venido el fin de semana para sacar expedientes adelante. Ha habido un alto grado de responsabilidad de los trabajadores porque no quieren que la justicia sufra retrasos en Soria y han ido sacándolo también en sus horas libres», destacó.