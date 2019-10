«Firmamos las 35 horas y ahora lo están incumpliendo»

La Junta de Castilla y León y los sindicatos firmaron el pasado 21 de mayo el documento que ratifica la vuelta a la jornada de 35 horas semanales, superada la ley de recortes ante la crisis que fijó el horario en 37 y media, y ahora los empleados públicos de esta administración exigen que se haga efectivo. Algo que no está ocurriendo por «incumplimiento» del Gobierno regional, lo que ha sacado a los trabajadores a la calle a reivindicar que el Ejecutivo regional cumpla sus compromisos. Ayer lo hicieron en Soria unas 80 personas, en las puertas de la Delegación territorial, con el anuncio de que seguirán movilizándose y que llegarán incluso a una huelga el 6 de noviembre si no ven respetado el acuerdo, que tendría que haber entrado en vigor el 1 de septiembre.

«Es que ya hay calendarios en educación que se han hecho en función de las 35 horas», comentó el secretario de la sección de enseñanza de UGT, Amancio Romera. «Es un despropósito», denunció.

La cuestión es que el documento con los sindicatos fue firmado por el anterior Gobierno de la Junta, pero con los cambios de personas también parecen haberse modificado las intenciones. «No se pueden cambiar las reglas del juego porque se modifiquen los jugadores», señalan los sindicatos UGT, CC OO y Csif convocantes de las movilizaciones. «Resulta incomprensible que un gobierno que está empezando lo haga incumpliendo acuerdos que su mismo partido firmó y su socio de lo llevaba en el programa», en referencia a Ciudadanos y a su vicepresidente, Francisco Igea, apuntaron las fuerzas sindicales en el comunicado leído ayer ante la Delegación territorial de la Junta en Soria, en la manifestación con el lema, 35 horas ya.

«Es una grave irresponsabilidad romper la negociación con quienes están legitimados a negociar las condiciones de trabajo de la empresa más grande de la comunidad, con más de 80.000 empleados públicos» en Castilla y León, que van a defender su derecho a recuperar la jornada de 35 horas semanas para homologarse a otras administraciones públicas, según los convocantes.

El hecho de que exista un documento firmado y de que se esté produciendo un incumplimiento por una de las partes, lleva a las fuerzas sindicales a considerar que puede ser objeto de demanda judicial. «Ya se está pidiendo en los juzgados que se reviertan las horas», matizaron desde UGT.

La próxima cita con la movilizaciones será el 17 de octubre, en este caso en Valladolid en un acto conjunto con todas las provincias, si la Junta no se aviene a negociar. En el caso de que su actitud persista, los sindicatos ya hablan de un paro de dos horas el próximo día 25 y finalmente de una huelga general para el 6 de noviembre.