El fiscal jefe solicita el cese apenas un año después de su llegada

El fiscal jefe de Soria, Juan Carlos Padín, quien tomara posesión de su cargo el 25 de julio del año pasado, ha solicitado su cese en el cargo por motivos personales y familiares. La petición de renuncia ante los órganos pertinentes se produjo a finales del pasado mes de mayo y Padín permanecerá en su puesto hasta el próximo 30 de junio, según ha podido saber este periódico. Su decisión llega tras meses de trabajo que hace unos días calificó de «satisfactorio», tiempo en el que se ha implantado en Soria la Nueva Oficina Fiscal, un avance en cuestiones organizativas que se produjo el 27 de febrero tras varios retrasos por parte del Ministerio de Justicia.

Quien asumirá la responsabilidad al frente de la Fiscalía será la actual teniente fiscal, Pilar Jiménez, quien estará al frente hasta que se resuelva el concurso de traslados. La convocatoria de este concurso todavía es una incógnita, máxime ante el cambio de Gobierno que podría demorar más aún esta interinidad.

Padín regresará a su puesto en la Fiscalía de Barcelona, donde desempeñó su labor de fiscal durante 16 años de sus 18 años de profesión.

El fiscal jefe manifestaba recientemente que se encontraba satisfecho de lo conseguido en Soria en cuanto a la reestructuración del servicio de Fiscalía, pendiente aún de que se dotara del personal suficiente a la Nueva Oficina Fiscal, nacida «con una vocación de modernización y de adaptación a los nuevos tiempos», indicó ante la entrada en vigor de esta estructura organizativa. La carencia principal es de una plaza prevista del cuerpo de tramitación, de apoyo a la jefatura, que todavía no ha sido dotada y que previsiblemente no llegará hasta finales de año, ya que tiene que salir el concurso de la misma.

Transcurridos nueve meses desde que se incorporó al puesto, según reconoció recientemente, se sentía «satisfecho». «Creo en este curso escaso, ya le he dado una impronta a esta Fiscalía provincial de Soria y voy poco a poco adaptándola a las necesidades de servicio que tiene que prestar esta Fiscalía, dándole mi toque personal, tratando de modernizarla y optimizando los recursos, que siempre en la Administración pública son escasos».

Aseguró que «en las fiscalías grandes cuesta mucho tiempo hacer las cosas, el fiscal jefe necesita a veces dos mandatos para poder llevarlas a cabo. En las fiscalías pequeñas como en Soria es distinto. Aquí, con independencia del reto al que nos enfrentamos con la entrada en funcionamiento de la Nueva Oficina Fiscal, desde el primer día he entrado con mucha ilusión y ganas de hacer cosas, de modificar aquellos aspectos de la Fiscalía que eran francamente mejorables aunque faltan por modificar aspectos», por lo que su marcha se producirá en pleno proceso de cambio.

Aceptada su renuncia por la Inspección Fiscal, Padín regresa a la Fiscalía de Barcelona, desde la que optó al concurso de traslados el pasado año para hacerse cargo de la jefatura de Soria, algo que asumió como «un reto», según dijo en su toma de posesión. «Vengo de una fiscalía grande, de asumir asuntos complejos, una dinámica de gran carga de trabajo y una complejidad diferente en una zona urbana y muy poblada, pero se me plantea el reto en Soria y pretendo, adaptándome a la idiosincrasia y las particularidades de la Fiscalía de Soria y del territorio, aportar mi punto de vista, tratando de mantener las cosas que funcionan bien y adaptando y modernizando algunas cuestiones», indicó Padín ese 25 de julio de 2018 en el que asumió el cargo en un acto celebrado en la Audiencia Provincial de Soria y que estuvo presidido por el teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas Ramos.

El nombramiento de fiscal jefe de Soria se produjo el 13 de julio, a propuesta de la ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros.